«Переписки в мессенджерах, как скрытая угроза семье»

О чём говорит наличие скрытых переписок в семье? Вредят ли они отношениям? Могут ли они привести семью к измене или разводу?

С этим вопросом мы обратились к Вячеславу Мормылёву, семейному психологу.

- Вячеслав, я знаю, что вы очень принципиальны в этом вопросе и даже называете скрытые переписки “медленным ядом для отношений”. Но я не совсем понимаю, с чем связана такая жёсткая позиция?

- Скажите, вы замужем?

- Да.

- И в ваших отношениях с мужем, так же как и в моих отношениях с моей женой, присутствует множество позитивных моментов. Но ведь не всегда это так. Иногда в семейной жизни бывают и недопонимания и обиды и другие формы негатива, верно?

- Да, бывают.

- Хорошо. Давайте включим воображение и представим, что ваш супруг начал переписываться с какой-то другой женщиной.

Разумеется, он не собирается вам изменять, любит вас и ценит ваши с ним отношения. А переписку скрывает просто, чтобы вас лишний раз не беспокоить.

Более того, эта женщина живёт во Владивостоке, у неё 2-е детей и он совершенно не рассматривает её как сексуального партнёра. Переписывается просто для того, чтобы заесть скуку.

И теперь представьте, чем будет наполнена такая переписка. Как считаете, будут ли там обиды, упрёки, критика и претензии?

- Ну, наверно нет. Ведь вместе они не живут, делить им нечего, и переписываются они чисто для удовольствия.

- Вот именно. Такая переписка будет в основном наполнена приятными ощущениями.

Именно тут и запускается цепочка негативных сравнений.

С одной стороны, у нас реальная женщина с которой ты живёшь под одной крышей, делишь, общий быт и растишь общих детей. Тут хочешь, не хочешь, но обиды и недопонимания всё равно будут даже в самых счастливых отношениях.

А с другой стороны, какая-то женщина в телефоне с которой мужчина шутит, флиртуети получает по большей части только приятные эмоции.

Получается, что в жизни у него сразу 2 женщины, которых он неосознанно сравнивает.

Одна, та, которая в телефоне, милая, общительная и позитивная. А другая“настоящая” - с ней, конечно, бывает хорошо, но бывает и критику с претензиями можно схлопотать.

Как вы думаете, через какое-то время таких неосознанных сравнений,как такой мужчина будет относиться к своей жене?

- Ну, наверно его отношение к ней постепенно будет ухудшаться. Скорее всего, он будет считать, что живёт с какой-то надоедливой негативщицей, а там, на воле женщины совсем не такие.

- Вот. В том-то и дело. Чем дольше такой мужчина общается в своих скрытых переписках, тем хуже он начинает относиться к своей жене.

И даже сам не понимает, почему так происходит.

Очень важно, чтобы в голове у супруга не создавалось неосознанных негативных сравнений между женой и другими женщинами.

Ему просто начинает казаться, что его жена какая-то “неправильная”. Что он просто не угадал, а все остальные женщины совершенно не такие.

Разумеется, он перестаёт вкладываться своим временем и усилиями в семью и даже сам себе не может объяснить, почему так поступает.

Жена тоже не понимает причин происходящего. Муж просто прекращает уделять ей внимание, старается от неё закрыться, перестаёт помогать, задерживается на работе и всё в таком духе.

Через какое-то время он реально может ей изменить.

Да, это произойдёт не с той женщиной из Владивостока, а с какой-то другой, которая просто подвернулась под руку.

Жена, конечно же, про это всё узнает, ведь у женщин потрясающая интуиция.

И в семье начнутся разборки, претензии, слёзы, угрозы развода. Ух… не буду рассказывать, что там происходит дальше. Это тема для отдельного интервью.

Но самое интересное, что это всё запустилось вот с этих самых “безобидных” переписочек.

Именно поэтому я и называю “скрытые переписки” медленным ядом, который незаметно разрушает отношения между людьми и превращает когда-то любящих супругов в недоверчивых сожителей.

Страдают в таких отношениях конечно оба партнёра, но лично мне больше всего жалко детей, которые оказываются невинными заложниками ошибок взрослых.

- Неужели скрытые переписки всегда приводят к таким последствиям?

- Нет, конечно, нет. Иногда измены может и не произойти и в целом семья сохранит свою видимую структуру. Тут никогда не угадаешь.

Однако, в любом случае, такие вещи на ежедневной основе наносят существенный вредотношениям и заставляют беспокоиться о будущем такой семьи.

Поэтому, мы с моей женой обговорили для себя недопустимость “скрытых переписок” и прописали это как ценность в нашей семейной миссии.

Например, когда мне написала одна из женщин, с которой я встречался до знакомства с Чилинг, я в тот же день рассказал об этом жене.

Лишь человек поставивший семью на первое место сможет почувствовать себя по-настоящему счастливым.

- Вячеслав, вы с Чилинг просто пример для подражания. Что бы вы могли порекомендовать нашим читателям для сохранения гармонии в их семьях?

- Тут моя рекомендация всегда очень проста - учитесь строить счастливые отношения. Это не так легко как кажется, на первый взгляд и уж точно не происходит само по себе.

Более того, сохранить свою семью сейчас намного сложнее, чем это было раньше, и официальная статистика разводов является печальным тому подтверждением.

Поэтому, изучайте семейную психологию, начните разбираться в гендерных отличиях, вырабатывайте навыки неконфликтного общения, подбирайте ведущие потребности своего супруга… в общем, учитесь тому как строить семейные отношения в 21 веке.

Для себя я уже давно решил, что это того стоит и что семью нужно всегда ставить на первое место.

* Напоминаем, что на вопросы отвечал Вячеслав Мормылёв, семейный психолог.

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