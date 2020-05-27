«Переписки в мессенджерах, как скрытая угроза семье»
О чём говорит наличие скрытых переписок в семье? Вредят ли они отношениям? Могут ли они привести семью к измене или разводу?
С этим вопросом мы обратились к Вячеславу Мормылёву, семейному психологу.
- Вячеслав, я знаю, что вы очень принципиальны в этом вопросе и даже называете скрытые переписки “медленным ядом для отношений”. Но я не совсем понимаю, с чем связана такая жёсткая позиция?
- Скажите, вы замужем?
- Да.
- И в ваших отношениях с мужем, так же как и в моих отношениях с моей женой, присутствует множество позитивных моментов. Но ведь не всегда это так. Иногда в семейной жизни бывают и недопонимания и обиды и другие формы негатива, верно?
- Да, бывают.
- Хорошо. Давайте включим воображение и представим, что ваш супруг начал переписываться с какой-то другой женщиной.
Разумеется, он не собирается вам изменять, любит вас и ценит ваши с ним отношения. А переписку скрывает просто, чтобы вас лишний раз не беспокоить.
Более того, эта женщина живёт во Владивостоке, у неё 2-е детей и он совершенно не рассматривает её как сексуального партнёра. Переписывается просто для того, чтобы заесть скуку.
И теперь представьте, чем будет наполнена такая переписка. Как считаете, будут ли там обиды, упрёки, критика и претензии?
- Ну, наверно нет. Ведь вместе они не живут, делить им нечего, и переписываются они чисто для удовольствия.
- Вот именно. Такая переписка будет в основном наполнена приятными ощущениями.
Именно тут и запускается цепочка негативных сравнений.
С одной стороны, у нас реальная женщина с которой ты живёшь под одной крышей, делишь, общий быт и растишь общих детей. Тут хочешь, не хочешь, но обиды и недопонимания всё равно будут даже в самых счастливых отношениях.
А с другой стороны, какая-то женщина в телефоне с которой мужчина шутит, флиртуети получает по большей части только приятные эмоции.
Получается, что в жизни у него сразу 2 женщины, которых он неосознанно сравнивает.
Одна, та, которая в телефоне, милая, общительная и позитивная. А другая“настоящая” - с ней, конечно, бывает хорошо, но бывает и критику с претензиями можно схлопотать.
Как вы думаете, через какое-то время таких неосознанных сравнений,как такой мужчина будет относиться к своей жене?
- Ну, наверно его отношение к ней постепенно будет ухудшаться. Скорее всего, он будет считать, что живёт с какой-то надоедливой негативщицей, а там, на воле женщины совсем не такие.
- Вот. В том-то и дело. Чем дольше такой мужчина общается в своих скрытых переписках, тем хуже он начинает относиться к своей жене.
И даже сам не понимает, почему так происходит.
Очень важно, чтобы в голове у супруга не создавалось неосознанных негативных сравнений между женой и другими женщинами.
Ему просто начинает казаться, что его жена какая-то “неправильная”. Что он просто не угадал, а все остальные женщины совершенно не такие.
Разумеется, он перестаёт вкладываться своим временем и усилиями в семью и даже сам себе не может объяснить, почему так поступает.
Жена тоже не понимает причин происходящего. Муж просто прекращает уделять ей внимание, старается от неё закрыться, перестаёт помогать, задерживается на работе и всё в таком духе.
Через какое-то время он реально может ей изменить.
Да, это произойдёт не с той женщиной из Владивостока, а с какой-то другой, которая просто подвернулась под руку.
Жена, конечно же, про это всё узнает, ведь у женщин потрясающая интуиция.
И в семье начнутся разборки, претензии, слёзы, угрозы развода. Ух… не буду рассказывать, что там происходит дальше. Это тема для отдельного интервью.
Но самое интересное, что это всё запустилось вот с этих самых “безобидных” переписочек.
Именно поэтому я и называю “скрытые переписки” медленным ядом, который незаметно разрушает отношения между людьми и превращает когда-то любящих супругов в недоверчивых сожителей.
Страдают в таких отношениях конечно оба партнёра, но лично мне больше всего жалко детей, которые оказываются невинными заложниками ошибок взрослых.
- Неужели скрытые переписки всегда приводят к таким последствиям?
- Нет, конечно, нет. Иногда измены может и не произойти и в целом семья сохранит свою видимую структуру. Тут никогда не угадаешь.
Однако, в любом случае, такие вещи на ежедневной основе наносят существенный вредотношениям и заставляют беспокоиться о будущем такой семьи.
Поэтому, мы с моей женой обговорили для себя недопустимость “скрытых переписок” и прописали это как ценность в нашей семейной миссии.
Например, когда мне написала одна из женщин, с которой я встречался до знакомства с Чилинг, я в тот же день рассказал об этом жене.
Лишь человек поставивший семью на первое место сможет почувствовать себя по-настоящему счастливым.
- Вячеслав, вы с Чилинг просто пример для подражания. Что бы вы могли порекомендовать нашим читателям для сохранения гармонии в их семьях?
- Тут моя рекомендация всегда очень проста - учитесь строить счастливые отношения. Это не так легко как кажется, на первый взгляд и уж точно не происходит само по себе.
Более того, сохранить свою семью сейчас намного сложнее, чем это было раньше, и официальная статистика разводов является печальным тому подтверждением.
Поэтому, изучайте семейную психологию, начните разбираться в гендерных отличиях, вырабатывайте навыки неконфликтного общения, подбирайте ведущие потребности своего супруга… в общем, учитесь тому как строить семейные отношения в 21 веке.
Для себя я уже давно решил, что это того стоит и что семью нужно всегда ставить на первое место.
* Напоминаем, что на вопросы отвечал Вячеслав Мормылёв, семейный психолог.
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ИСТОЧНИК KP.RU