2020-05-28T12:22:03+03:00
Экономика

Специалисты Липецкэнерго в первом квартале провели тепловизионный контроль более 650 электросетевых объектови диагностику около 800 единиц электрооборудования

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги работы по диагностике электрооборудования в первом квартале 2020 года
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В указанный период энергетики проверили 790 единиц оборудования подстанций и распределительных сетей. Проведен тепловизионный контроль на 663 электросетевых объектах и испытания 43 кабельных линий напряжением 6-10 кВ.

В процессе диагностики Липецкэнерго применяет передовые методики. Эффективным способом профилактики сбоев в работе энергообъектов является тепловизионный контроль, который проводится без вывода оборудования из эксплуатации, а следовательно - без отключения электроэнергии в домах липчан. Сверхточная инфракрасная камера тепловизора дистанционно фиксирует тепловое излучение оборудования, позволяя обнаруживать области повышенного нагрева.

Для проведения испытаний, измерений и плановых проверок кабельных линий используются передвижные электротехнические лаборатории. Они укомплектованы диагностическими модулями для поиска места залегания проложенного кабеля,позволяющими оперативно обнаруживать и локализовыватьместо повреждения кабеля. Это актуально при эксплуатации линий в городских условиях, где трасса прохождения кабеля, как правило, благоустроена асфальтовым или плиточным покрытием или находится в зоне озеленения.

Диагностические обследованияпозволяютобнаруживать и устранять возникающие в работе оборудования дефекты на ранних стадиях и тем самым исключать риск возникновения технологических нарушений в электрических сетях.Полученные данные учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ, выполнение которых напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей Липецкой области.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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