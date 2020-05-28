Игорь Маковский: «За первый квартал 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности»

За первые три месяца 2020 года энергетики «ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности. Объем инвестиций в эти проекты составляет 1,879 миллиардов рублей.

«Соблюдая все меры безопасности в период действия ограничительных мер, мы продолжаем вносить свой вклад в развитие регионов и эффективно решать приоритетные для энергокомпании задачи: повышать надежность электроснабжения уже существующих потребителей и подключать новых», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Среди крупных проектов, к реализации которых уже приступили энергетики - реконструкция подстанции 110 кВ «Вега» с заменой силового трансформатора с 16 МВА на 40 МВА в Калужской области. В Нижегородской области энергетики приступили к строительству новой подстанции 110/6кВ «Монтажная» в рамках договора с заявителем ФГКУ комбинат «Монтаж». На территории Владимирской области ведется строительство нового дополнительного участка воздушной линии электропередачи 10 кВ «Трудовик» протяженностью 6,5 км в пос. Асерхово Собинского района.

В Воронежской области продолжались работы по созданию первой в регионе цифровой подстанции 110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа. Установленная мощность центра питания - 80 МВА. Ввод «Спутника» в эксплуатацию, намеченный на конец лета 2020 года, станет важным шагом на пути реализации концепции Цифровой трансформации и позволит повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей столицы Черноземья. В Калужской области в стадии завершения находится разработка проектной документации по цифровым подстанциям 110 кВ «Университет» и «Михали» общей трансформаторной мощностью 44,6 МВА.

Липецкэнерго в настоящий момент проводит модернизацию двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ Становая - Елецкая, в числе крупных потребителей которой нефтепроводная магистраль «Дружба» АО «Транснефть Дружба», проходящая по территории 10 стран. В рамках реконструкции линии энергетики установят 40 стальных опор и заменят порядка 9 км провода.

Работы по реконструкции и строительству энергообъектов ведутся во всех 20 регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Выполненные работы будут способствовать повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго