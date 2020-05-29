Коронавирус в Липецке, последние новости на 29 мая 2020 года: из 1232 зараженных 17% тяжелых пациентов

По данным на 29 мая 2020 года в Липецке 17% тяжелых пациентов с COVID-19. Эти цифры озвучил в ходе отчета перед населением губернатор Липецкой области Игорь Артамомнов.

Губернатор заметил, что регион выдерживает эпидемию по коронавирусу, оценка идет не по количеству заболевших, а по уровню смертности, который сейчас, к счастью, одни из самых низких в стране.

– У нас ранняя диагностика и люди выздоравливают, – заметил Игорь Артамонов. – У Липецкой области неплохой результат и мы с оптимизмом смотрим на то, как мы пройдем эту эпидемию. Надеюсь мы пройдем ее с наименьшими человеческими потерями. Очень на это рассчитываю.

Губернатор также сообщил, что и на искусственной вентиляции легких в больницах тоже не много людей. Напомним, что всего с начала эпидемии всего коронавирусом в Липецкой области заболели уже почти 2000 человек. Из них более 670 выздоровели, 5 – умерли.