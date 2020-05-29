Когда снимут ограничения по коронавирусу в Липецке: скачек зараженных регистрируют после каждых выходных

Ситуация с эпидемией по коронавирусу в Липецке не улучшается из-за нарушений самих граждан. К такому выводу пришли медики, которые заметили взаимосвязь между выходными и скачками новых случаев заражения.

То есть люди в выходные собираются компаниями, затем проходят 5 дней инкубации и к следующим выходным число пациентов с коронавирусом в больницах увеличивается. Власти отмечают, что на данный момент активность липчан в выходные уже почти на том же уровне, что и до самоизоляции.

Индекс самоизоляции в Липецкой областиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе администрации, главный санитарный врач области на заседании оперативного штаба попросил ужесточить контроль за масочным режимом.

Напомним, что ограничения по коронавирусу продлили до 20 июня. В администрации отметили, что их могут снять и раньше – все зависит от поведения людей и как следствие эпидемиологической ситуации.

Что нужно делать пока действует режим: всем носить маски, пенсионерам старше 65 лет оставаться дома, соблюдать дистанцию, не кучковаться, гулять только с членами семьи, не ходить в места массового скопления людей.

Крупные ТРЦ, вещевые рынки, фитнес, кинотеатры и прочие услуги с массовым пребыванием людей – под запретом.