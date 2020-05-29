2020-05-29T12:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда снимут ограничения по коронавирусу в Липецке: скачек зараженных регистрируют после каждых выходных

Сейчас все зависит от поведения людей и соблюдения ограничений по COVID-19
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Липчан просят серьезней отнестись к эпидемииЛипчан просят серьезней отнестись к эпидемииФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

Ситуация с эпидемией по коронавирусу в Липецке не улучшается из-за нарушений самих граждан. К такому выводу пришли медики, которые заметили взаимосвязь между выходными и скачками новых случаев заражения.

То есть люди в выходные собираются компаниями, затем проходят 5 дней инкубации и к следующим выходным число пациентов с коронавирусом в больницах увеличивается. Власти отмечают, что на данный момент активность липчан в выходные уже почти на том же уровне, что и до самоизоляции.

Индекс самоизоляции в Липецкой области Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Индекс самоизоляции в Липецкой областиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе администрации, главный санитарный врач области на заседании оперативного штаба попросил ужесточить контроль за масочным режимом.

Напомним, что ограничения по коронавирусу продлили до 20 июня. В администрации отметили, что их могут снять и раньше – все зависит от поведения людей и как следствие эпидемиологической ситуации.

Что нужно делать пока действует режим: всем носить маски, пенсионерам старше 65 лет оставаться дома, соблюдать дистанцию, не кучковаться, гулять только с членами семьи, не ходить в места массового скопления людей.

Крупные ТРЦ, вещевые рынки, фитнес, кинотеатры и прочие услуги с массовым пребыванием людей – под запретом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нас от перчаток кожа с рук сходит, а вам трудно маску надеть»: откровения продавца-супермаркета о работе в пандемию
Кассир известной сети супермаркетов откровенно о двух месяцах страха, унижений и надежд. Реально ли выполнить все предписания санитарных врачей и как меняются покупательские привычки
Новости 24
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 мая 2020 года возросло до 715 человек
В выходные усилят контроль за автобусами и масочным режимом по коронавирусу в Липецке
Липчане жалуются спасателям на заброшенную рембазу, где собираются подростки
В Липецке поймали грабителя, который 9 мая ворвался в магазин и забрал деньги из кассы
В страшной аварии под Липецком «Приора» упала с высокого моста на бетон – есть погибшие
Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 29 мая 2020 года: 70 новых случаев COVID-19
Ребенка бросила, но за материнским капиталом пришла: нерадивую мать в Липецке осудили за мошенничество
В Липецке огласили окончательное обвинение по делу о миллионных взятках в управлении имущественных отношений
Под Липецком студенту грозит 5 лет за взятку преподавателю
После звонков от "сотрудника службы безопасности" липчанка лишилась 700 000 рублей
В Липецке открыли памятник пограничникам
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 28 мая 2020 года составило 674 человек
В Липецке на площади Заводская срезают старый асфальт
Пост о червивой рыбе в больнице Липецка может стоить его авторам 600 000 рублей
Под Липецком столкнулись подростки на мотоциклах: есть пострадавшие
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 28 мая 2020 года: еще 70 больных
СберЛогистика расширила географию присутствия до 42 регионов
Липчанина будут судить за кражу телефона на вокзале Тулы
В четверг в Липецке 5 улиц останутся без света, 17 - без холодной воды
Мэр Липецка подтвердила, что ее дочь заболела коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 27 мая 2020 года: переболели еще 53 человека
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: ограничения пока снимать не будут
В Липецке на 1,4% подешевел квадратный метр в новостройках
Воровка в Липецке попросила водички и оставила пенсионерку без сбережений
Коронавирус в Липецке, новости на 27 мая 2020 года: медиков Елецкой районной больницы обследуют на COVID-19
1 июня в день защиты детей в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком за день перевернулись две машины – водители в больнице