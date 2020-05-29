2020-05-29T15:55:10+03:00
Экономика

Около 80 старшеклассников из регионов «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во втором этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети»

Второй, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети», близок к завершению
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В нем приняли участие около 80 старшеклассников из регионов операционной ответственности «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» - победители и призеры прошедшего в марте первого, отборочного этапа, а также ребята, набравшие по его итогам высокие баллы.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации первый этап проводился в дистанционном формате. Его участниками стали более 600 школьников из 20 регионов деятельности энергокомпаний. Ребятам было предложено выполнить задания по трем предметам: физике, математике и информатике. Лучших определило региональное жюри по сумме баллов, полученных каждым участником.

Второй этап проходил в заочной форме. Ребята выполняли комплексные задания (кейсы), направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания по указанным выше дисциплинам в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Успешно решить задания смогли 58 учащихся из регионов «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье».

Окончательные итоги Олимпиады будут подведены к середине июня. Победители и призеры получат право участвовать в энергетической проектной смене ПАО «Россети» на площадке одного из всероссийских детских оздоровительных центров. Кроме того, по согласованию с вузами-партнерами в ПАО «Россети» рассмотрят возможность предоставления победителям и призерам Олимпиады дополнительных баллов в зачет индивидуальных достижений при поступлении в эти образовательные учреждения.

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечения их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса Российской Федерации.

Узнать об Олимпиаде подробнее можно на официальном сайте: http://olimpiadarosseti.ru/. А также в соответствующих разделах корпоративных сайтов «Россети Центр» - https://www.mrsk-1.ru/about/projects/olymp-rosseti-2018/, и «Россети Центр и Приволжье» - https://mrsk-cp.ru/press/special_projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-gruppy-kompaniy-rosseti/ .

Для справки: Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети-Центр» (Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»)- крупнейшая в Российской Федерации межрегиональная распределительная сетевая компания, контрольным пакетом акций которой (50,2%) владеет ПАО «Россети», осуществляющее управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы директоров). Контролирующим акционером является государство, владеющее 88,04 % в УК ПАО «Российские сети». Трудовой коллектив «Россети-Центр» насчитывает более 30 тысяч человек. В целом доля Росети-Центр» на рынке передачи электрической энергии регионов в зонах ответственности составляет около 86%; доля компании на рынке услуг по технологическому присоединению на территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей (территория площадью 457,7 тысяч квадратных километров) - порядка 88,6%.

Основным акционером «Россети-Центр» (ПАО «МРСК Центра»), кроме ПАО «Россети», является компания GenholdLimited. В свободном обращении находится порядка 34 % акций ПАО «МРСК Центра». Количество акционеров — более 18 тыс. Код акций на бирже: Московская Биржа — MRKC. Тиккеры: Bloomberg — MRKC RМ, Reuters — MRKC.MM. Производственный потенциал ПАО «МРСК Центра» составляет 2,4 тыс. подстанций напряжением 35-110 кВ общей мощностью 34,4 тыс. МВА и 100,7 тыс. подстанций напряжением 6—10 кВ общей мощностью около 20 тыс. МВА. Общая протяженность линий электропередачи 0,4- 110 кВ – 397,3 тысяч километров. Основными стратегическими приоритетами ПАО «МРСК Центра» являются: обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей; повышение уровня качества и надежности оказываемых услуг; повышение эффективности инвестиций; энергосбережение и снижение потерь; повышение эффективности операционных затрат; улучшение взаимодействия с потребителями, обществом и инвесторами. Одним из основных видов деятельности компании является технологическое присоединение новых потребителей. Получить услуги по технологическому присоединению можно на официальном сайте «Портал электросетевых услуг ПАО «Россети»», где работает электронный сервис, который позволяет потребителям получить услуги по технологическому присоединению через интернет. На сайте доступен расчет стоимости услуг, потребители могут посмотреть состояние поданных заявок, подать показания приборов учета, узнать график плановых ограничений электроэнергии и информацию об аварийных отключениях, подать запрос на получение информации о состоянии электроустановок. Портал разработан в соответствии с Едиными стандартами качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденными Приказом Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. N 186.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Около 80 старшеклассников из регионов «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» приняли участие во втором этапе Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети»
Второй, заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников ПАО «Россети», близок к завершению
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расширяют использование искусственного интеллекта для взаимодействия с потребителями и масштабируют его на 20 регионов страны
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приступили к реализации проекта «Роботизированная обработка телефонных обращений» («Робот-оператор»)
Игорь Маковский: «За первый квартал 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ввели в эксплуатацию более 800 км линий электропередачи и свыше 120 МВА трансформаторной мощности»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают вносить свой вклад в развитие 20 регионов страны
Специалисты Липецкэнерго в первом квартале провели тепловизионный контроль более 650 электросетевых объектови диагностику около 800 единиц электрооборудования
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги работы по диагностике электрооборудования в первом квартале 2020 года
Игорь Маковский: более 3,5 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» получили возможность пройти профессиональное обучение в дистанционном режиме
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели промежуточные итоги профессиональной подготовки персонала
Липецкий филиал «Россети Центр» в пятый раз вписан в книгу «Трудовая слава Липецкой области»
Предприятие заняло 3-е место в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и согласно условиям конкурса, вписано в книгу «Трудовая слава Липецкой области»
Игорь Маковский: около тысячи сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» впервые пройдут полноценное дистанционное обучение по цифровой трансформации электросетевого комплекса
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе"
Игорь Маковский: за первый квартал «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подключили к сетям более 14 тысяч потребителей
По итогам 1 квартала 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» присоединили к электрическим сетям 14523 новых потребителей: 3013 юридических и 11510 физических лиц.
Игорь Маковский: «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» с начала года сэкономили более 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии
В «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первый квартал 2020 года
Игорь Маковский: более 80 фактов хищения электрооборудования с энергообъектов выявили и пресекли с начала года специалисты блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» ведут планомерную работу по предотвращению хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года заменили и установили более 3,5 тысяч систем уличного освещения в 20 регионах страны
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» совместно с муниципалитетами проводят активную работу по модернизации систем уличного освещения населенных пунктов регионов своей деятельности
Специалисты Липецкэнерго контролируют балансы электроэнергии в сети
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановкиэнергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» уделяют особое внимание мероприятиям, направленным на обеспечение надёжного и качественного энергоснабжения потребителей Липецкой области
Липецкэнерго: а ваши дети знают правила электробезопасности в быту?
В условиях режима самоизоляции, введенного в Липецкой области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, филиал «Россети Центр Липецкэнерго» напоминает родителям о мерах профилактики электробезопасности для детей
Липецкий филиал «Россети Центр» в 2020 году реализует ряд пилотных проектов по цифровизации электросетевого комплекса региона
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» продолжает реализацию мероприятий цифровой трансформации. В 2020 году энергетики выполнят ряд пилотных для энергосистемы региона проектов в этой области
Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на 25% сократили число технологических нарушений в сетях всех классов на территории регионов присутствия
В осенне-зимний период 2019-2020 годов компания существенно повысила надежность электроснабжения потребителей 20 регионов страны
В преддверие 75-летия Великой Победы труженики тыла Липецкэнерго получили подарки от энергетиков
Накануне Дня Победы энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» поздравили ветеранов филиала - тружеников тыла. Им были вручены подарки и оказана необходимая помощь в улучшении социально-бытовых условий
Специалисты «Россети Центр» завершили работы по подключению к электрическим сетям стройплощадок медучреждений
Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» завершили работы по подключению к электрическим сетям стройплощадок фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВАП) в удаленных селах семи районов Липецкой области
"Россети Центр Липецкэнерго" модернизирует уличное освещение в муниципалитетах Липецкой области
Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» совместно с муниципалитетами проводит активную работу по модернизации систем уличного освещения на территории Липецкой области
Сотрудники «Россети Центр» осветили «Рубежи воинской доблести» в Липецкой области
Для осуществления технологического присоединения исторических объектов энергетики построили воздушную линию электропередачи 0,4 кВ и ответвления до пунктов учёта электроэнергии
Игорь Маковский оценил готовность Липецкэнерго к действиям в нештатных ситуациях
В ходе визита глава электросетевой компании оценил готовность оперативного персонал филиала «Россети Центр Липецкэнерго» и АО «Липецкая городская энергетическая компания» к ликвидации возможных технологических нарушений
Новости 24
На выходные в Липецке обещают грозу с сильным ветром
Липецкий зоопарк просит о помощи – без посетителей зверинец потерял 11.5 млн рублей
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 29 мая 2020 года возросло до 715 человек
В выходные усилят контроль за автобусами и масочным режимом по коронавирусу в Липецке
Липчане жалуются спасателям на заброшенную рембазу, где собираются подростки
В Липецке поймали грабителя, который 9 мая ворвался в магазин и забрал деньги из кассы
В страшной аварии под Липецком «Приора» упала с высокого моста на бетон – есть погибшие
Ограничения по коронавирусу в Липецке продлили до 20 июня
Число зараженных коронавирусом в Липецке на 29 мая 2020 года: 70 новых случаев COVID-19
Ребенка бросила, но за материнским капиталом пришла: нерадивую мать в Липецке осудили за мошенничество