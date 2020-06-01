2020-06-01T12:54:08+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более 135 тысяч приборов интеллектуального энергоучета установят «Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в 20 регионах страны в течение года

«Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» в рамках реализации концепции цифровой трансформации продолжают работы по оснащению регионов своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) интеллектуальными («умными») приборами учета электроэнергии
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С начала 2020 года энергетики установили в общей сложности более 35 тысяч таких устройств. Наибольшее количество «умных» электросчетчиков появилось в Калужской области (свыше 15 тысяч), Тверской и Курской областях (более восьми тысяч и свыше четырех тысяч соответственно), Брянской и Владимирской областях (более чем две тысячи счетчиков в каждом из регионов). В Липецкой области специалистами Липецкэнерго установлено порядка 2700 таких приборов учета. Для потребителей электроэнергии интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются бесплатно. Все расходы на содержание, эксплуатацию, поверку и ремонт интеллектуальных приборов учета электроэнергии несут сетевые компании.

Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. Потребитель при их использовании получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время получать информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку. В итоге благодаря этому эффекту, а также переходу на многотарифный энергоучет он сможет сэкономить на плате за потребленную электроэнергию.

«Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня коммерческих потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны», - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Всего в течение 2020 года в «Россети Центр» и «Росети Центр и Приволжье» планируется установить в регионах своей деятельности более 135 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Самые большие объемы работ будут выполнены в Кировской и Нижегородской областях, где установят более 24 тысяч и 16 тысяч «умных» счетчиков соответственно. А также в Тверской, Белгородской и Воронежской областях, где смонтируют свыше 14 тысяч, 10 тысяч и 9 тысяч интеллектуальных приборов энергоучета.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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