В Воронежской области в 2019 году на областную адресную программу капремонта объектов соцсферы направили около 2 млрд рублей

Воронежская областная Дума приняла закон «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» в рамках 58-го заседания регионального парламента.

– Доходы бюджета в 2019 году составили 118,8 млрд рублей, расходы – 115,5 млрд рублей. Областной бюджет исполнен с профицитом в объеме около 3,3 млрд рублей. Более 70% всех доходов составляют собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета. В 2019 году их объем составил более 84 млрд рублей, что на почти на 2 млрд рублей больше, чем в 2018-м. Дотации из федерального бюджета составили 9,8 млрд рублей. Воронежская область относится к группе регионов с низкой дотационностью – менее 10%. Таких субъектов в стране всего 27, – рассказал об основных параметрах документа председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также подчеркнул, что долг области остается на экономически безопасном уровне в пределах параметров заключенных с Минфином соглашений. На январь текущего года он составил 27,5 млрд рублей, сократившись за прошлый год на 3,5 млрд рублей.

Новацией при исполнении областного бюджета в прошлом году стало финансовое обеспечение национальных проектов. В 2019 году на территории области осуществлялась реализация 11 нацпроектов. На мероприятий в их рамках было направлено 18,8 млрд рублей. Причем, несмотря на заявленный уровень софинансирования по постановлению Правительства РФ, где 2% осуществляется за счет субъекта, а 98% за счет федерального бюджета, регион обеспечил софинансирование 43,3% расходов на реализацию нацпроектов.

Начиная с 2013 года, дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение оплаты труда основных категорий работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование, социальная защита, культура) составили более 53,3 млрд рублей.

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– Прирост собственных доходов в первую очередь направлялся на повышение зарплаты. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. Все необходимые соотношения уровня зарплаты работников к доходу от трудовой деятельности по региону обеспечены и будут сохранены в 2020 году. Традиционно почти 64% расходов регионального бюджета пришлось на отрасли социальной сферы. При этом все социальные выплаты предоставлены в полном объеме и в срок, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

В прошлом году на обеспечение жильем детей-сирот было направлено около 600 млн рублей, что в 1,2 раза выше уровня 2018 года. Расходы в сфере культуры составили 2 млрд 264 млн рублей, что почти в полтора раза выше уровня 2018 года. На физическую культуру и спорт было направлено почти 1,2 млрд рублей – почти в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, на областную адресную программу капремонта объектов соцсферы, которая стартовала в прошлом году (в ее формировании непосредственно участвовали депутаты регионального парламента), было выделено около 2 млрд рублей, что позволило модернизировать 130 различных объектов – школ и техникумов, больниц и поликлиник, реабилитационных центров и интернатов, музеев и библиотек.

Что касается Дорожного фонда региона, то его объем в прошлом году составил более 15 млрд рублей это почти на 4 млрд рублей больше, чем в 2018 году. Почти 5 млрд из этих средств было направлено муниципалитетам.

В целом, муниципалитеты получили в прошлом году значительную поддержку из областного бюджета.

– Политика в этой сфере ориентирована не только на выравнивание финансовых возможностей, но и на обеспечение сбалансированности всех местных бюджетов (включая уровень поселений) по социально значимым расходам, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Объем всех видов межбюджетных трансфертов муниципалитетам в 2019 году составил 38,1 млрд рублей, или треть всех расходов областного бюджета, с ростом более 3 млрд рублей к уровню 2018 года.

В конце прошлого года всем дотационным муниципалитетам традиционно оказана дополнительная финансовая помощь. В 2019 году ее объем составил 239 млн рублей, который частично позволил местным бюджетам иметь «подушку безопасности» уже в этом году.

Закон «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» был принят депутатами Воронежской областной Думы в двух чтениях.