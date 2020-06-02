2020-06-02T21:06:45+03:00
Экономика

Праздник ко Дню защиты детей в Липецкэнерго состоялся в онлайн-формате

В День защиты детей профсоюзная организация и волонтеры Липецкэнерго провелидля детей сотрудниковпраздничное мероприятие
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В связи с эпидемиологической обстановкой праздник состоялся в онлайн формате.

В этом году мероприятие было посвящено электробезопасности детей и включило в себя ряд тематических видеоматериалов. О том, «как подружиться с электричеством» дети узнали из мультфильмов и полезных видеосоветов, а благодаря видеоуроку «Как помочь Гоше» научились спасать жизнь тому, кто плохо усвоил правила электробезопасности. Полученные знания ребята смогли проверить с помощью веселыхэнерговикторин и электроребусов.

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Завершилось мероприятие праздничнымвидеоконцертомс песнями, стихами и творческими работами, которые дети энергетиков подготовили для различных корпоративных конкурсов, прошедших в дистанционном формате.

«Праздник для детей в первый день лета – многолетняя традиция Липецкэнерго. В этом годуформат мероприятия пришлось изменить, сделав акцент на обучающей составляющей. Таким образом, мы хотели напомнить детям о необходимости соблюдения правил электробезопасности», - отметила начальник управления по работе с персоналом Липецкэнерго Екатерина Мушникова.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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