Игорь Маковский: более трех с половиной тысяч фактов энерговоровства выявили и пресекли с начала года специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

В ходе масштабной рейдовой работы, проведенной персоналом районов электрических сетей и управлений учета электроэнергии филиалов компаний совместно со специалистами блока безопасности, в регионах операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» (20 субъектов РФ) было выявлено 3613 фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем похищенных ресурсов составил 68,1 миллионов кВт*ч, сумма ущерба -243 миллиона рублей.

Энергетики принимают меры для его возмещения. В отношении нарушителей, не сделавших это добровольно, выносятся судебные решения о взыскании. По остальным фактам продолжается претензионно-исковая работа, а по случаям несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», направляются заявительские материалы в правоохранительные органы. В настоящий момент по результатам этой работы уже возбуждено 1029 административных и 4 уголовных дела. 501 человек привлечен к административной ответственности, 1 человек осужден.

В зоне операционной деятельности Липецкэнерго в указанный период выявлено 644 факта незаконного потребления электрической энергии. Общий объем похищенных ресурсов составил более 9миллионов кВт*ч, сумма ущерба – свыше30 миллионов рублей.По заявлениям,поданным в правоохранительные органы, в настоящий момент возбуждено 71 административное производство, 48 человек привлечены к административной ответственности.

«Наш главный и безусловный приоритет – обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей 20 регионов страны. Преступные действия энерговоров препятствуют качественному выполнению этой работы и наносят ущерб добросовестным гражданам, исправно оплачивающим счета за электроэнергию. Мы намерены продолжать жесткую и бескомпромиссную борьбу с хищениями энергоресурсов, выявлять и пресекать такие случаи, добиваться самого сурового наказания для виновных», – подчеркнул генеральный директор « Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» напоминают, что законодательство РФ предусматривает самое строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»: 8-800-50-50-115 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальных сайтах энергокомпаний.

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Фото предоставлено Липецкэнерго