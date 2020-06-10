2020-06-10T10:20:05+03:00
Экономика

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» в 2020 году модернизируют порядка 38 километров ЛЭП с использованием прочного и долговечного изолированного провода

Работы выполняются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.
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Специалисты липецкого филиала «Россети Центр» приступили к реализации мероприятий по замене неизолированного провода на воздушных ЛЭП 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы выполняются в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

По сравнению с обычным проводом, провод СИП обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью. Его применение позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание линий, уменьшить количество несанкционированных подключений к сетям, краж провода и связанных с этим случаев электротравматизма на объектах. Кроме того, использование провода СИП позволяет снизить количество технологических нарушений из-за неблагоприятных погодных условий. Все это в итоге способствует повышению надежности электроснабжения потребителей.

В общей сложности энергетики заменят более чем 38 километров воздушных линий. Наибольшие объемы работ будут проведены в Грязинском и Данковском районах Липецкой области, где на СИП заменят по 11,6 км линий. На эти цели филиал направит порядка 8,6 млн рублей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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