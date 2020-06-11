2020-06-11T17:03:43+03:00
Экономика

Игорь Маковский: свыше 13 тысяч специалистов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будут обеспечивать надежное электроснабжение 20 регионов страны в праздничные и выходные дни

В преддверии Дня России во всех филиалах «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Центр» усилен контроль над работой энергооборудования
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Энергетики проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистем 20 регионов операционной ответственности энергокомпаний разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ГК «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

В настоящий момент энергетики работают в режиме предельной мобилизации и предпринимают максимум усилий для того, чтобы в праздничные и выходные дни обеспечить бесперебойную работу энергооборудования, а в случае возникновения нештатных ситуаций в предельно короткие сроки мобилизовать все силы и средства для устранения их последствия. Организовано круглосуточное дежурство специалистов диспетчерских и технических служб, оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов, исполнительного аппарата компаний, их филиалов и производственных отделений.

Как сообщил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, в случае необходимости в праздничные дни к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 988 бригад в составе 12 935 человек, 4 455 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в их распоряжении находятся свыше двух тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью более 60 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Из числа работников высокой квалификации, получивших дополнительную подготовку, сформированы 172 аварийно-восстановительные бригады повышенной мобильности в составе более тысячи человек и свыше 300 единиц техники, готовых в любой момент выехать на ликвидацию аварийных ситуаций в любой регион России.

В Липецкэнерго к ликвидации возможных технологических нарушений в праздничные дни готовы 44 бригады в составе 128 человек, 49 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций, в числе которых 9 бригад, 64 человека и 23 единицы техники. В распоряжении липецких энергетиков 46 передвижных дизельных электростанций общей мощностью более 3 МВт, предназначенных для временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения. Кроме того, в филиале сформированы 9 мобильных бригад в составе 63 человек личного состава и 26 единиц техники.

По вопросам, связанным с электроснабжением, можно обратиться в Контакт-центр энергокомпаний по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов).

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону+7 (915) 369-69-69 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети». из Outlook Mobile

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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