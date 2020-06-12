2020-06-12T22:34:20+03:00
Общество

Концерты во дворах больниц, байкеры и парашютисты: как отметили День России без массовых мероприятий в Липецке

Большую часть праздничных мероприятий липчане могли увидеть онлайн [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Выступление парашютистов в День России в ЛипецкеВыступление парашютистов в День России в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Впервые в истории День России в Липецке отметили без массовых гуляний, шествий и других общественных мероприятий. Атмосферу праздника создавали как могли, не нарушая запреты и соблюдая ограничения. Сначала утром на Городище Герой Советского Союза Юрий Чурилов, Герой России Олег Сторожук, мэр Липецка Евгения Уваркина и спикер горсовета Александр Афанасьев подняли флаги России, Липецкой области и Липецка.

Поздравляя липчан, Евгения Уваркина напомнила, что будущее страны зависит от каждого жителя.

День России в Липецке.Видео пресс-службы администрации Липецка

– Нужно просто стараться делать мир вокруг себя лучше, – отметила мэр Липецка. – Помогать близким, быть чуткими и внимательными, жить в мире и согласии. Трудиться на благо города и его жителей. Это будет лучший вклад в развитие нашего региона и нашей страны.

Концерты во дворах больниц в Липецке.Видео пресс-службы администрации города

Затем, в 10.30 на Соборной площади организовали мотопробег байкеры. Параллельно во дворах городских больниц прошли концерты – артисты выступали в масках.

Мотопробег на Соборной площади Фото: Анастасия Свиридова

Мотопробег на Соборной площадиФото: Анастасия Свиридова

Выступать решили у больниц, поскольку врачи в период эпидемии коронавируса работают на пределе возможного. Таким образом липчане в очередной раз поблагодарили медиков за труд и порадовали пациентов.

Также погода позволила выступить парашютистам, спортсмены отделения ДОСААФ спустились с неба с флагами.

Концерты во дворах больниц Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Концерты во дворах больницФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Чтобы посмотреть на выступления липчанам не пришлось выходить из дома, множество акций проходили в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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