Концерты во дворах больниц, байкеры и парашютисты: как отметили День России без массовых мероприятий в Липецке

Впервые в истории День России в Липецке отметили без массовых гуляний, шествий и других общественных мероприятий. Атмосферу праздника создавали как могли, не нарушая запреты и соблюдая ограничения. Сначала утром на Городище Герой Советского Союза Юрий Чурилов, Герой России Олег Сторожук, мэр Липецка Евгения Уваркина и спикер горсовета Александр Афанасьев подняли флаги России, Липецкой области и Липецка.

Поздравляя липчан, Евгения Уваркина напомнила, что будущее страны зависит от каждого жителя.

День России в Липецке.Видео пресс-службы администрации Липецка

– Нужно просто стараться делать мир вокруг себя лучше, – отметила мэр Липецка. – Помогать близким, быть чуткими и внимательными, жить в мире и согласии. Трудиться на благо города и его жителей. Это будет лучший вклад в развитие нашего региона и нашей страны.

Концерты во дворах больниц в Липецке.Видео пресс-службы администрации города

Затем, в 10.30 на Соборной площади организовали мотопробег байкеры. Параллельно во дворах городских больниц прошли концерты – артисты выступали в масках.

Мотопробег на Соборной площадиФото: Анастасия Свиридова

Выступать решили у больниц, поскольку врачи в период эпидемии коронавируса работают на пределе возможного. Таким образом липчане в очередной раз поблагодарили медиков за труд и порадовали пациентов.

Также погода позволила выступить парашютистам, спортсмены отделения ДОСААФ спустились с неба с флагами.

Концерты во дворах больницФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Чтобы посмотреть на выступления липчанам не пришлось выходить из дома, множество акций проходили в режиме онлайн.