Специалисты "Россети Центр Липецкэнерго" обеспечивают надежность электроснабжения районов области

Мероприятия проводились с целью обеспечения стабильной работы системообразующего сетевого объекта, питающего Задонский и Елецкий район Липецкой области, где проживает более 16 тысяч человек. В частности, по «Донской» осуществляется транзит электроэнергии для социально значимых объектов, а также ряда крупных предприятий, в числе которых птицефабрика ОАО Группы «Черкизово» и ОАО «Задонский хлебокомбинат».

«Решение о включении линии «Донская» в ремонтную программу 2020 года было принято на основе статистики повреждений ЛЭП, вызванных прямыми ударами молний. Новый грозотрос обладает повышенной прочностью и устойчивостью, что позволит обеспечить дополнительную защиту линии, минимизировать риски возникновения перенапряжений и устранить возможность сбоев в энергосистеме», - отметил и.о. первого заместителя директора - главного инженера Липецкэнерго Михаил Боев.

Всего в течение 2020 года энергетики Липецкэнерго смонтируют на линиях электропередачи в зоне операционной ответственности филиала более 60 км грозозащитного троса. Наибольшие объемы работ будут проведены в Елецком районе.

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Фото предоставлено Липецкэнерго