2020-06-16T16:01:06+03:00
Общество

В Правобережном суде Липецка коронавирусом заболели 9 сотрудников

Во всех судах региона проведут служебную проверку
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Фото с официального сайта Правобережного районного суда ЛипецкаФото с официального сайта Правобережного районного суда ЛипецкаФото: с сайта
Изменить размер текста:

В Липецке приостановили работу Правобережного районного суда. Соответствующее предписание поступило от регионального Управления Роспотребнадзора. Документ подписал заместитель руководителя Сергей Ушаков.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Правобережный суд закрыли с 15 по 28 июня. Коронавирусом заболели 9 сотрудников. А они контактировали с 20-ю людьми. Последних отстранят от работы до 19 июня. А в здании суда предписано провести дезинфекцию.

В этот вторник, 16 июня, председатель Липецкого облсуда Иван Марков обратился к Совету судей региона. Он поручил провести служебную проверку по выявленным фактам заболевания COVID-19. Причем сделать это не только в Правобережном суде, а во всех органах региона.

В ближайшее время примут документ, который определит, какой суд возьмет нагрузку Правобережного. В первую очередь примутся за дела, требующие срочного рассмотрения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 60 человек в регионе. За время пандемии в Липецкой области выявили 3 113 случаев заражения новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
Отмененный из-за корнавируса Парад Победы в Липецке состоится 24 июня
Водитель перевернувшегося под Липецком автобуса Москва–Тбилиси был под психотропным веществом
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июня 2020 года двое превысило заболевших: вылечились 118 человек
Одиннадцатый пациент умер в Липецке от коронавиурса: мужчина не перенес пневмонию
В Липецкой области остановили машину с похищенным в Москве ребенком
Лжеброкеры обманули липецкую пенсионерку, которая пыталась разбогатеть на бирже
В период коронавируса в Липецкой области поженились в 1,5 раза больше пар, чем весной 2019 года
Мать погибшего мальчика, который выпал с 6 этажа, оставляла детей одних
В Липецке сотрудники ГИБДД проверят таксистов: нарушителям грозят двойные штрафы
В Липецке мальчики 4 и 5 лет врезались в забор на квадроцикле
На сумму более 70 млрд рублей увеличен лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка