В Правобережном суде Липецка коронавирусом заболели 9 сотрудников

В Липецке приостановили работу Правобережного районного суда. Соответствующее предписание поступило от регионального Управления Роспотребнадзора. Документ подписал заместитель руководителя Сергей Ушаков.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, Правобережный суд закрыли с 15 по 28 июня. Коронавирусом заболели 9 сотрудников. А они контактировали с 20-ю людьми. Последних отстранят от работы до 19 июня. А в здании суда предписано провести дезинфекцию.

В этот вторник, 16 июня, председатель Липецкого облсуда Иван Марков обратился к Совету судей региона. Он поручил провести служебную проверку по выявленным фактам заболевания COVID-19. Причем сделать это не только в Правобережном суде, а во всех органах региона.

В ближайшее время примут документ, который определит, какой суд возьмет нагрузку Правобережного. В первую очередь примутся за дела, требующие срочного рассмотрения.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 60 человек в регионе. За время пандемии в Липецкой области выявили 3 113 случаев заражения новой инфекцией.