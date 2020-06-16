Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 16 июня 2020 года: 60 новых больных

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:33:45+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке - этим утром, 16 июня, инфекция подтвердилась еще у 60 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Так, за все время пандемии в Липецкой области выявили 3 113 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 1 784 жителя. Причем большинство медики наблюдают на дому. Те, у кого болезнь протекает в более тяжелой форме, лежат в больницах. Выздоровели 1 319 липчан. Умерли 10 человек.

Напомним, что в минувший понедельник заболело чуть меньше человек - 58. Из этого числа 11 случаев зафиксировали в Липецке. В Задонском районе коронавирус подтвердился у 10 местных жителей. А в Ельце заразились 8 челолвек.

Также липчан продолжают обследовать на новую инфекцию. Тест взяли у 94 614 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU