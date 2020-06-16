Под Липецком полиция перегородила федеральную трассу, чтобы остановить похитителей с ребенком из Москвы

Стали известны подробности задержания автомобиля с похищенным в Москве ребенком, которого нашли в Липецкой области. Напомним, 6-летний мальчик пропал от подъезда дома в Москве, откуда его увезли в неизвестном направлении отец и еще двое посторонних.

Позже машину с похитителями задержали на трассе в Липецкой области. Операцию проводили Становлянского отдела. В правоохранительные органы поступила ориентировка, что по машина с похитителями движется по федеральной трассе в сторону Липецкой области.

Похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.Инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино.

Спецоперацию по поимке развернули в Становлянском районе. Участок дороги определили заранее. Для того, чтобы остановить автомобиль с ребенком и избежать ДТП, полицейским пришлось перекрыть часть трассы М-4 «Дон», все съезды, дорожные карманы и «отрезать» отходные пути, по которым могли уйти похитители. В итоге автомобиль удалось благополучно остановить.

Как сообщила «КП-Липецк» начальник пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, трое мужчин сейчас находятся в отделе полиции в Становом, откуда их увезут к следователям СК в столицу.

– Ребенок в настоящее время находится под наблюдением сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, – пояснила Ольга Снежкова. – Ему ничего не угрожает.

Как выяснилось, мальчика забрал родной отец и собирался увезти в Крым. По словам частного детектива, который работал на отца, родители не состояли в браке, но отец был вписан в свидетельство и, как считает детектив, имел на мальчика все те же права, что и мать.