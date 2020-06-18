НЛМК внедрил цифровой сервис для повышения производительности стана горячей прокатки
Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская компания Группы НЛМК, внедрил цифровой сервис, который оптимизирует темп прокатки стальных слябов на стане горячей прокатки.
На стане слябы (стальные заготовки) прокатываются в горячекатаную полосу толщиной от 1,5 до 16 мм. Для этого слябы нагревают в пяти печах и по команде оператора поочередно подают на стан для последующей прокатки. При этом оператор, выбирая темп прокатки, должен учитывать несколько факторов, чтобы, в частности, предотвратить столкновение слябов, обеспечить необходимый уровень температуры на определенных участках в зависимости от марки стали, максимизировать производительность стана.
Раньше оператор рассчитывал темп выдачи слябов вручную на основе интуиции и опыта. Новый цифровой сервис определяет этот показатель автоматически. Модель, построенная на принципах машинного обучения, анализирует размеры, состав и уровень нагрева сляба, а также параметры необходимой готовой продукции и техническое состояние стана. На основе этих данных модель прогнозирует, с какой скоростью металл должен пройти путь от печи до линии прокатки и рекомендует оператору, когда из печи выдавать следующий сляб.
Проект стартовал в конце прошлого года. На сегодняшний день, благодаря цифровому сервису, интервал выдачи слябов сократился на 5%, увеличив, таким образом, производительность стана горячей прокатки. Специалисты компании продолжают «обучать» модель и повышать эффективность сервиса.
«В настоящее время совместные команды производства и специалистов по цифровым решениям внедряют более 50 сервисов на различных производственных переделах и площадках Группы НЛМК. Эта работа является надежной основой дальнейшего роста операционной эффективности компании с использованием цифровых инструментов», - прокомментировал директор по цифровой трансформации Группы НЛМК Сергей Казанцев.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.
НЛМК внедрил цифровой сервис для повышения производительности стана горячей прокатки.