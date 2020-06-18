2020-06-18T16:54:20+03:00
Общество

НЛМК внедрил цифровой сервис для повышения производительности стана горячей прокатки

Благодаря цифровому сервису интервал выдачи слябов сократился на 5%
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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская компания Группы НЛМК, внедрил цифровой сервис, который оптимизирует темп прокатки стальных слябов на стане горячей прокатки.

На стане слябы (стальные заготовки) прокатываются в горячекатаную полосу толщиной от 1,5 до 16 мм. Для этого слябы нагревают в пяти печах и по команде оператора поочередно подают на стан для последующей прокатки. При этом оператор, выбирая темп прокатки, должен учитывать несколько факторов, чтобы, в частности, предотвратить столкновение слябов, обеспечить необходимый уровень температуры на определенных участках в зависимости от марки стали, максимизировать производительность стана.

Раньше оператор рассчитывал темп выдачи слябов вручную на основе интуиции и опыта. Новый цифровой сервис определяет этот показатель автоматически. Модель, построенная на принципах машинного обучения, анализирует размеры, состав и уровень нагрева сляба, а также параметры необходимой готовой продукции и техническое состояние стана. На основе этих данных модель прогнозирует, с какой скоростью металл должен пройти путь от печи до линии прокатки и рекомендует оператору, когда из печи выдавать следующий сляб.

Проект стартовал в конце прошлого года. На сегодняшний день, благодаря цифровому сервису, интервал выдачи слябов сократился на 5%, увеличив, таким образом, производительность стана горячей прокатки. Специалисты компании продолжают «обучать» модель и повышать эффективность сервиса.

«В настоящее время совместные команды производства и специалистов по цифровым решениям внедряют более 50 сервисов на различных производственных переделах и площадках Группы НЛМК. Эта работа является надежной основой дальнейшего роста операционной эффективности компании с использованием цифровых инструментов», - прокомментировал директор по цифровой трансформации Группы НЛМК Сергей Казанцев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.

НЛМК внедрил цифровой сервис для повышения производительности стана горячей прокатки.

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