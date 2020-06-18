От бережливого производства до IT-технологий

Пандемия коронавируса и вынужденная изоляция не только нарушила наши планы и изменила привычное течение жизни, но и заставила мобилизоваться и задуматься. Какие знания и умения помогут нам выжить в стремительно меняющихся обстоятельствах? Каких навыков требуют от нас современные условия существования?

Успех ждет того, кто чувствует веяние времени и готов меняться, соответствовать новым требованиям. Меняется рынок труда и передовые учебные заведения реагируют на эти перемены. Липецкий машиностроительный колледж готовится первым в области начать обучение по новым современным специальностям – «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» и «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных сетей».

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На страже конфиденциальности

Сфера IT-технологий в наши дни относится к отраслям с наиболее востребованными вакансиями. Образование по данной специальности гарантирует трудоустройство со стабильным и приличным заработком. Так называемые «безопасники» сейчас на вес золота практически во всех структурах, государственных и коммерческих.

Специалист по информационной или компьютерной безопасности – это сотрудник компании, который обеспечивает конфиденциальность данных и отдельных пользователей, занимается укреплением безопасности информационных систем, предотвращает утечки информации.

- Мы живем в эпоху активного развития цифровых технологий. Мир меняется и чтобы успеть в ногу со временем, нужно постоянно смотреть чуть вперед, - говорит директор Липецкого машиностроительного колледжа Александр Гончаров.

Руководство колледжа планирует получить лицензию на оказание новых образовательных услуг как раз к началу нового учебного года. На каждое из двух новых направлений планируют набрать по 25 абитуриентов. Условия для поступления стандартные: конкурс аттестатов.

- Мы уже закупили компьютеры и программное обеспечение для обучения новым специальностям - рассказывает заместитель директора по учебной работе Юлия Гуськова.

– Преподавателями новых дисциплин станут молодые специалисты, выпускники РАНХиГС и ЛГТУ, с руководством этих вузов мы обсуждаем заключение соответствующих договоров. По окончании колледжа выпускникам новых направлений будет присвоена квалификация «Техник по защите информации». С таким дипломом можно будет устроиться на работу даже в ФСБ.

В планах у руководства - организация на базе колледжа дополнительного образования по направлению «Сварка оптоволокна», где обучаться смогут все желающие. В будущем году ЛМсК начнет обучение по такому перспективному направлению как 3-D-моделирование – эта компетенция применяется в изготовлении 3-D-принтеров и аппаратов МРТ.

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Экзамены online

С момента введения карантина по COVID-19 занятия продолжились в дистанционном режиме. Для обучения педагоги использовали доступные образовательные платформы, например, Moodle, пользовались соцсетями, мессенджерами, системой Skype и Zoom. Причем, все это им было не в новинку, возможности цифровизации и прежде активно использовались здесь. Так, уже около трех лет учащиеся пользуются электронным расписанием на сайте колледжа.

- В этом году у нас 302 выпускника. Все они будут защищать дипломы в онлайн-режиме, - комментирует Александр Гончаров. – Мы впервые за всю историю колледжа оказались в такой непростой ситуации, но это не станет для нас преградой. Я заверяю студентов, и родителей, что причин для нервозности нет: и педагоги, и экзаменационная комиссия будут нацелены на то, чтобы помочь ребятам успешно защититься. Если выпускные испытания будут проходить в здании колледжа, мы выделим под них целый этаж ради соблюдения всех требуемых санитарных норм.

Еще до карантина руководство колледжа готовилось к введению в будущем учебном году дистанционного обучения – это даст возможность предоставлять образовательные услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.

Чемпионы по «бережливке»

- Когда в России начали активно внедрять lin-технологии, мы обнаружили, что многое из рекомендуемого уже давно ввели в нашу работу, по наитию, - замечает Александр Гончаров. – Например, мы ввели цветные бейджи для ребят: на них фото и имя учащегося, а цвет карточки символизирует будущую специальность. На полу в вестибюле и коридорах сделали цветную разметку с указателями, не заблудится даже новичок или гость. Вместе со студентами задумались: как нам исключить «пробки» в коридорах в час пик? И ребята помогли упорядочить расписание и предложили направить потоки людей по разным лестницам – одна только вверх, а другая только вниз.

Сейчас принципы бережливого производства действуют во всех процессах работы колледжа – благодаря опыту, перенятому в корпорации Росатом. Управление учебным заведением ведется по целям SQDCM.

- Мы создали управленческую команду и расписали KPI, определили стратегические цели на много лет вперед, - поясняет Юлия Гуськова. – Мы выработали компетенции, которых мы ждем от студентов, и которых ждут от выпускников работодатели. Бережливые технологие – это не только экономия времени, усилий и ресурсов. Это, прежде всего, работа «на клиента». Наши клиенты – это студенты и социальные партнеры колледжа.

Совместная увлеченная работа дала отличный результат: в апреле 2020 года ЛМсК стал победителем Всероссийского конкурса лучших бережливых проектов профессиональных образовательных организаций в номинации «Лучшая практика по постановке и реализации целей», где представил модель бережливого колледжа и управление по целям SQDCM. Lin-достижения машиностроительного колледжа отметил и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Живут студенты весело

Студенты колледжа активны и во внеучебное время: участвуют в спортивных состязаниях и художественной самодеятельности, занимаются волонтерской и добровольческой деятельностью. Набирает силу молодой парк вокруг здания колледжа, посаженный ребятами вместе с наставниками. За прошлый год и начало текущего здесь посадили почти 150 деревьев – туи, ели, сирень, различные плодовые саженцы.

Накоплен большой опыт работы по техническому и художественно-декоративному творчеству. Разработана и чётко выполняется программа по благоустройству территории: ухоженные клумбы, сад колледжа, теплица, фонтанчики. Всё это создаёт хорошее настроение для студентов и сотрудников, а также украшает наш любимый город.

С 1 июня начала работать приемная комиссия ЛМсК. Но будущие абитуриенты уже могут направлять свои документы по почте. Узнать о специальностях и условиях поступления можно на сайте колледжа lmsk.lipetsk.ru, а также по телефонам: +7-991-096-10-24; +7-991-096-10-76; +7-991-096-10-98.

Текст: Елена Фролова.

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