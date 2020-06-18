Представители НЛМК рассказали абитуриентам ЛГТУ о востребованных специальностях

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, в рамках факультетских мероприятий для абитуриентов ЛГТУ в онлайн режиме принял участие в Дне открытых дверей Металлургического института.

Институт был создан в 2010 году на базе старейшего химико-металлургического факультета университета как инновационная научно-образовательная площадка. Обучение студентов в нем ведется с учетом реальных потребностей металлургического производства. В состав института входят кафедры физического металловедения, химии, металлургических технологий, обработки металлов давлением, металлургического оборудования. На НЛМК постоянно востребованы специалисты, которые получили образование по специальностям Металлургического института.

Представители кадровой службы НЛМК рассказали абитуриентам и их родителям о компании, программах и перспективах трудоустройства, а также ответили на вопросы о наиболее востребованных специальностях. Во время мероприятия участникам онлайн-встречи также продемонстрировали видеоролик о компании и видео-обращение технического директора НЛМК.

В настоящее время комбинат нуждается в опытных работниках и в выпускниках разных специальностей. Сейчас наиболее востребованы профессии металлургов, энергетиков, электриков, автомехаников, станочников, слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, водителей автомобиля, машинистов крана металлургического производства, экскаватора, бульдозера.

Всего в 2019 году в компании трудоустроилось около 2000 человек, за шесть месяцев текущего – около 600 человек. В настоящее время на комбинате трудятся более 5000 выпускников ЛГТУ, которые занимают руководящие позиции, трудятся специалистами и рабочими.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото и видео: пресс-служба НЛМК.