«Наши врачи и медсестры с честью выполняют свой священный долг»

Ситуация с пандемией еще раз показала, что здравоохранение является одним из важнейших направлений по обеспечению безопасности граждан, которому государство уделяет пристальное внимание. Страна столкнулась с серьезным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции. Именно для здравоохранения, этой социально направленной отрасли, главной задачей стало быстрая и четкая организация качественной и доступной медицинской помощи. Положение, в котором оказались все россияне, было непредвиденным и коснулось каждого. Для здравоохранения в целом и для Липецкой областной клинической больницы, в частности, пандемия стала проверкой способности оказывать необходимую качественную медицинскую помощь населению области в нестандартных условиях.

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С самого начала пандемии всё медицинское сообщество региона было мобилизовано для выполнения главной задачи – остановить распространение инфекции, предотвратить развитие осложнений и спасти как можно больше жизней. Сложившаяся ситуация выдвинула свои условия: на первый план в борьбе за здоровье и безопасность граждан вышли инфекционисты, эпидемиологи, пульмонологи и реаниматологи. В Липецкой области, как и по всей стране, многие больницы были перепрофилированы под инфекционные госпитали, был введён режим самоизоляции.

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«Мы не прекращали специализированную медпомощь»

Как была организована работа ЛОКБ с начала пандемии? Оказывалась ли плановая медпомощь? Как проявил себя персонал больницы? Об этом нам рассказал главный врач Глеб Гутевич.

- Глеб Игоревич, ситуация с пандемией вызвала перепрофилирование многих стационаров с акцентом на лечение больных с COVID-19, была отменена плановая госпитализация. Но и другие болезни не ждут, как в этих условиях оказывалась помощь «нековидным» больным?

- Условия самоизоляции, к сожалению, не предотвращают развитие острых заболеваний. А также не исключают ухудшения течения хронических недугов, не связанных с инфекцией. И такие нуждающиеся в оказании медицинской неинфекционной помощи люди имеют право получить её вовремя и качественно. В течение всего периода противодействия распространению новой коронавирусной инфекции здравоохранение области осуществляло организацию своевременной медпомощи. Свой вклад в обеспечении качественной современной медицинской помощи вносил и коллектив Липецкой областной клинической больницы.

В условиях ограничительных противоэпидемических мероприятий, отмены плановой госпитализации, больница не прекращала оказывать специализированную помощь пациентам в экстренной и неотложной форме. С начала апреля Липецкая областная клиническая больница стала выполнять функции дежурной больницы – принимала у себя всех пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации. Терапевтическая, хирургическая и параклиническая службы учреждения выполняют свою работу, в больнице продолжает функционировать операционный блок.

- Одним из важнейших подразделений больницы является сосудистый центр, где спасают жизни сотням людей. Режим его работы не изменился?

- Уже 8 лет в больнице успешно функционирует Региональный сосудистый центр для лечения пациентов с острой сердечно-сосудистой и церебро-васкулярной патологией. И даже в условиях пандемии его работа не прекращалась ни на один день.

Пациенты с острыми инфарктами и инсультами госпитализируются в отделения центра по принципу "зеленого коридора", без потери времени. Им немедленно оказывается помощь бригадой специалистов: кардиологов, неврологов, лучевых диагностов, эндоваскулярных хирургов и нейрохирургов. Выполняются микрохирургические и внутрисосудистые вмешательства, позволяющие спасти пациента от смертельного осложнения. При повреждении сосудов головного мозга (геморрагических инсультах, мозговых аневризмах) нейрохирурги, совместно с эндоваскулярными хирургами проводят малотравматичные операции.

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- Говоря об эффективности такой помощи - что показывают «сухие цифры» статистики?

- За десять последних лет количество рентгенхирургических вмешательств в больнице выросло на порядок. В 10 раз увеличилось количество селективных коронарографий, в 15 раз увеличилось число стентирований коронарных артерий, а это не просто цифры – это спасённые жизни. Доля оперированных больных с острым инфарктом миокарда составила 82,4% от общего количества поступивших больных с ОИМ по итогам прошлого года. Благодаря современному высокотехнологичному лечению летальность от инфаркта миокарда в больнице в 1,5 раза ниже среднероссийской. Ежегодно выполняются хирургические вмешательства при острых нарушениях мозгового кровообращения. Доля оперативных вмешательств у пациентов с геморрагическими инсультами составила 21,2% (при целевом показателе установленном Минздравом - не менее 15%). Из отделения неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в 2019г. выписаны независимыми в повседневной жизни 68% пролеченных пациентов.

Самоотверженно, с риском для жизни

- Пандемия стала проверкой профессиональных, моральных качеств. Как проявил себя коллектив ЛОКБ?

- Врачи, медицинские сёстры, младший медицинский персонал круглосуточно борются за жизнь своих пациентов. Именно так и никак иначе действовали и продолжат действовать наши специалисты в этот сложный период. Поступающие пациенты получают всю необходимую помощь, и хотя работа в стационаре проводится в средствах индивидуальной защиты, риск заразиться при выполнении своих обязанностей сохраняется. Всем известно - инфекция может поразить любого, вне зависимости от того, одет ли он в белый халат или нет. Коллектив больницы заведомо шёл на оправданный риск ради спасения своих пациентов. Десятки медицинских работников ЛОКБ за это время перенесли новую коронавирусную инфекцию и снова вернулись в строй. Многие ещё остаются на лечении, а те, кто находится на рабочем месте, продолжает наше общее дело – борьбу за здоровье людей. Любой специалист: будь-то хирург, кардиолог, невролог, нейрохирург, либо медицинская сестра или другой сотрудник больницы - каждый своим трудом на рабочем посту выполняет свой, священный для каждого медработника долг - сохранение здоровья пациента.

В преддверии Дня медицинского работника хочется пожелать всем, конечно, здоровья, скорейшей победы над пандемией и успехов во всех начинаниях, личного счастья, мира и благополучия!

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива ГУЗ «ЛОКБ».

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