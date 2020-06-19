«Мы всегда нацелены только на лучший результат»

«Свалившийся» на всех коронавирус стал для медиков региона и серьезным экзаменом на профпригодность, и проверкой человеческих качеств. Сложившаяся ситуация с пандемией потребовала перепрофилирования, перестройки работы и консолидации усилий медорганизаций. Важнейшей задачей в спасении жизни людей стало оперативное выявление инфекции, предотвращение ее распространения. В эту работу с самого начала пандемии активно подключился коллектив ОКВД, многократно увеличились объемы тестирования на COVID-19. И то, что липецкое здравоохранение достойно проходит испытание в сражении с эпидемией, очень значима заслуга кожно-венерологического диспансера – с его мощной исследовательско-диагностической базой и высокопрофессиональным коллективом.

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Как перестроил свою работу ОКВД в условиях пандемии? Почему пациентам не стоит ничего опасаться при посещении диспансера, и какие новые направления работы здесь развиваются? Об этом, и не только, нам рассказала главный врач Липецкого областного кожно-венерологического диспансера, заслуженный врач РФ Любовь Сухова.

Безопасность персонала и пациентов превыше всего

- Любовь Петровна, для медорганизаций пандемия стала испытанием на эффективность их работы. Как сработал ОКВД, какие извлечены уроки? Как в этих условиях показал себя персонал диспансера?

- С первых же дней работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции коллектив сразу нацелился на продуктивную работу. Все понимали важность и ответственность задач по предотвращению инфекции - никакой паники, «разброда и шатаний» не было. Было ясное понимание задач, готовность работать на результат – впрочем, как и всегда. Наш коллектив – как хорошо отлаженный часовой механизм. У нас замечательная надежная команда. Не подводили и не подведут, и я горжусь нашим коллективом!

Мы рады, что за весь сложный период не допустили случаев заражения среди персонала и сделали для этого все возможное.

Режим работы был перестроен – временно сократился спектр оказываемых услуг. Учитывая, что липчане находились на самоизоляции, привычной работы у врачей в апреле и мае было гораздо меньше. При этом акцент был сделан на повышение квалификации сотрудников (онлайн семинары, дистанционное обучение, инновационные обучающие технологии) и работе нашей ПЦР-лаборатории – это наш передовой край по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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- Какие созданы условия для работы персонала и приема пациентов, как обеспечены меры безопасности?

- Весь персонал диспансера обеспечен средствами индивидуальной защиты, их запасы постоянно пополняются, и проблем с этим нет. Работать в масках и перчатках для наших специалистов дело привычное, так они работают всегда.

Обеспечить безопасность посетителей – важнейшая задача. Для этого принимаем все меры: на всех входах в структурные подразделения диспансера установлены медицинские фильтры - всем без исключения проводят бесконтактную термометрию, уточняется информация о самочувствии, разработаны алгоритмы действий в зависимости от ответов. Также проводится обработка рук антисептиком, посетители допускаются только в масках, следим и за соблюдением ими социальной дистанции. Для минимизации контактов между пациентами увеличено время между записями на прием.

Помещения, все поверхности (стулья, ручки дверей и т.д.) тщательно обрабатываются дезрастворами по нескольку раз в день. Для персонала разработаны алгоритмы работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Внимательно следим за рекомендациями Минздрава, Роспотребнадзора.

Наши пациенты могут смело приходить в отделения диспансера – их здоровью здесь ничто не угрожает!

Отвечая вызовам времени

- Вы первыми среди гослабораторий региона приступили к работе по диагностике коронавирусной инфекции. Какие для этого есть возможности? Сколько уже проведено тестов?

- К исследованиям на COVID-19 ПЦР – лаборатория ОКВД приступила с 22 марта - в числе первых среди лечебно-профилактических учреждений области. Это стало для нас огромной ответственностью и новым вызовом времени. Специалисты ОКВД проявили высокую гражданскую сознательность и были нацелены на продуктивную работу. Современное оснащение лаборатории, автоматизация технологий и внедрение лабораторной информационной системы (ЛИС) позволяют ежедневно принимать материал для исследования от медицинских организаций нашей области.

Для обеспечения бесперебойной работы лаборатории сформированы дублирующие бригады специалистов. Работа ведется в ежедневном режиме – без выходных, а иногда и круглосуточно.

Принимаются все необходимые меры по обеспечению лаборатории неснижаемым запасом спецодежды и средств индивидуальной защиты для осуществления работ по ПЦР-диагностике НКВИ.

Отмечу слаженность работы по всей цепочке: приём, дезинфекция, сортировка, пробоподготовка, выделение РНК, анализ результатов.

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За все это время было проведено более 14 000 исследований.

- ОКВД обладает мощной диагностической базой. Каков в целом уровень оснащенности? Спектр услуг ОКВД постоянно расширяется, какие осваиваются новые направления?

- Мы находимся в постоянном поиске лучших зарубежных практик, методик. Отделения диспансера регулярно пополняются оборудованием последнего поколения, наша цель – всегда быть в авангарде. У нас единственный в области кабинет дерматолога-онколога, никто кроме нас в ЦФО не занимается гистологической диагностикой кожи на собственной лабораторной базе. В работе используем современные принципы логистики – на приеме пациента при необходимости проводится эксцизионная биопсия. Таким образом, нет необходимости в дополнительных визитах, все решается «здесь и сразу». Диспансер располагает широкой линейкой косметологического оборудования и может решить многие эстетические проблемы пациентов.

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С доверием и деликатно

- В работе ОКВД очень важны доброжелательность, доверительность в отношениях врач-пациент. Тема деонтологии, врачебной этики… Как поставлено это у вас?

- Как правило, пациенты обращаются в диспансер для решения деликатных проблем, и наши специалисты уделяют особое внимание созданию доверительной атмосферы. Доброжелательность, индивидуальный подход к каждому, отсутствие спешки – все это непременное условие нашей работы, соблюдается в обязательном порядке, и наши пациенты могут быть в этом уверены. Сейчас мало быть просто грамотным специалистом, постоянно повышающим свой профессиональный уровень. Сегодня люди имеют возможность выбирать «своего» доктора. И этот выбор предполагает полное доверие к нему.

Особое внимание в диспансере уделяется созданию атмосферы комфорта и доброжелательности. Для оптимизации работы и повышения удовлетворенности населения медицинской помощью в ГУЗ «ОКВД» активно внедряется бережливое производство. Медицинские регистраторы прошли обучение на тематическом усовершенствовании «Бережливая поликлиника», «Вежливая регистратура». Создан call-центр, позволяющий не только записать пациента, но определить его маршрутизацию, контролировать распределение потоков пациентов, экономя время персонала и повышая эффективность его работы. Все это позволило улучшить имидж организации и повысить рентабельность учреждения.

- Близится замечательный праздник – День медицинского работника. Что бы пожелали коллегам, да и пациентам?

- Крепкого здоровья, терпения, выдержки, оптимизма – в этом году такие пожелания актуальны как никогда.

фото предоставлено ЛОКВД

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Владимир КУЛИК.