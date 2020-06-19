«Испытание пандемией коронавируса – это проверка на прочность, мы ее прошли»

Ситуация с пандемией показала, что именно оперативная и четкая работа медиков помогает остановить распространение инфекции, а значит спасти множество жизней. Да, порой приходилось перестраиваться на ходу, уходя от каких-то стереотипов «мирной жизни». И здесь огромную роль помимо профессионализма играет осознание ответственности за жизни коллег-медиков, пациентов. Для медорганизации в таких условиях важнейшая задача быстро и грамотно «переформатироваться» для работы в необычных условиях.

С самых первых дней пандемии против распространения COVID-19, в борьбу за жизни инфицированных вступил коллектив Елецкой городской больницы №1 им. Семашко.

Какие здесь были созданы условия для работы? Как показал себя персонал? Оказывают ли поддержку благотворительные организации? Об этом с нами поделился главврач больницы Вадим Петров.

Герои без лишних слов

- Произошли изменения в работе и стационара, и поликлиники. Под особым вниманием оказалась работа инфекционного отделения, была увеличена коечная мощность, - комментирует Вадим Владимирович. - При этом практически не останавливалась работа других отделений и поликлиники, ведь пациентов неинфекционного профиля не стало меньше. А к специфике работы отделений больницы добавилась жизненно важная необходимость соблюдения эпидемиологической безопасности. Чтобы свести на нет угрозу заражения инфекцией пациентов и медработников, стали оперативно претворять в жизнь комплекс организационно-технических мероприятий. Мы сразу начали выявление у персонала признаков острых респираторных инфекций, при их выявлении сотрудник отстраняется от работы. Под особый контроль взяли соблюдение необходимых санитарно-гигиенических норм – это и использование средств индивидуальной защиты, обязательные термометрия и дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция помещений… И к таким необходимым обязательным санитарным требованиям относятся с пониманием как персонал, так и пациенты.

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- Как показал себя коллектив в таких нестандартных условиях?

- Исключительно на высшем уровне. Даже с учетом того, что распространение новой коронавирусной инфекции частично «затмило» работу других, не относящихся к инфекционным, отделений, лечебная работа в них не останавливалась.

Отдельно должен сказать о работе инфекционного отделения. COVID-19 - очень серьезный вызов и большая ответственность для сотрудников, непосредственно принимающих участие в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Это ежедневный утомляющий труд. Работать приходится сменами по восемь часов в средствах индивидуальной защиты – спецкостюмах, респираторах, перчатках. С учетом развертывания дополнительных инфекционных коек возникла необходимость привлечь к работе дополнительные силы. На призыв откликнулись специалисты со всех отделений нашей больницы - врачи, медицинские сестры, санитарки, буфетчицы… Так что сейчас в инфекционном отделении трудится поистине «интернациональный» коллектив. Это настоящие герои, без лишних слов, без выпячивания собственной значимости выполняющие свою незаметную для многих, но такую важную для всех нас работу.

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Поддержка по всем направлениям

- Перестроилась ли уже больница на плановое оказание медпомощи?

- В настоящее время плановая медицинская помощь приостановлена. Но в свете поручений президента планируется постепенное возвращение медорганизаций к ее оказанию. А с учетом сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, возвращение к такой форме работы будет происходить поэтапно. Конечно же, при безусловном исполнении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности

- В достатке ли необходимых медпрепаратов, средств защиты? Какая поддержка от властей, спонсоров?

- Лекарственные препараты и расходные материалы имеются у нас в достаточном количестве. Например, средств индивидуальной защиты, с учетом работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, нам хватит на три месяца самого интенсивного использования.

Налажены постоянно действующие каналы связи с органами местного самоуправления, территориальными отделами федеральных органов исполнительной власти. В рабочем порядке решаются вопросы, касающиеся обеспечения повседневной деятельности больницы.

Управление здравоохранения Липецкой области оказывает нашей медорганизации всемерную поддержку по всем направлениям деятельности. При этом охвачены все аспекты нашей работы – организация оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению, финансово-экономическое, материально-техническое и лекарственное обеспечение, работа с кадрами, лицензирование, ведомственный контроль, мобилизационная подготовка.

Сложились определенные традиции и в направлении спонсорской поддержки. На постоянной основе благотворительную помощь больнице оказывают управление делами администрации Липецкой области, АО «Энергия», МОБФ «Качество жизни», благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие», ЛООООО «Российский красный крест», «Фонд продовольствия «Русь». Выражаем им нашу глубокую благодарность. Да не оскудеет рука дающего!

Развитие – с учетом запросов пациентов

- Ситуация с пандемией потребовала консолидации усилий, дистанционной помощи специалистов. Как у вас используются возможности телемедицины?

- В нашей медорганизации есть возможность проведения телемедицинских консультаций со специалистами областных лечебных учреждений. В их числе - Липецкая областная клиническая больница, Липецкая областная больница №2, Липецкий областной онкологический диспансер. В сложных клинических случаях это позволяет в кратчайшие сроки определиться с тактикой ведения пациента, а при необходимости решить вопрос о переводе в областные лечебные учреждения. У нас проводятся ежедневные «виртуальные обходы» заведующей и врачами регионального сосудистого центра для пациентов с острым инфарктом миокарда и острым коронарным синдромом. Кроме того, с помощью телемедицинских технологий проходит обучение среднего и младшего медицинского персонала.

- Какой опыт приобретен за период пандемии, какие извлечены уроки?

- К сожалению, пандемия все еще продолжается. Окончательным выводам и рекомендациям еще только предстоит появиться. Но уже сейчас ясно, что система помощи больным инфекционного профиля работает в режиме постоянного напряжения. Вполне вероятно возникновение в будущем новых, более опасных пандемий. Считаю, что система оказания помощи больным с инфекционной патологией должна динамично развиваться, чтобы быть способной к адекватному реагированию на соответствующие вызовы. Выстраивать такую систему необходимо на стыке медицинских, биологических, а также математических и технических наук с обязательным созданием соответствующих информатизационных процессов.

- Время не стоит на месте, какие новые направления у вас развиваются?

- Имеется определенный запрос пациент-сообщества на постоянное улучшение качества и безопасности медицинской деятельности. И наша больница участвует в пилотном проекте «Качество и безопасность медицинской деятельности», который реализуется под эгидой Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В ближайшее время в больнице планируется к открытию Центр амбулаторной онкологической помощи, что существенно усилит онкологическую службу города Ельца и прилегающих к нему районов.

И мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Уважаемые коллеги! День медицинского работника – еще один повод сказать большое спасибо за Ваш труд, за Ваше служение профессии. Профессии, гуманность и благородство которой не вызывает никаких сомнений. Искусством и человеколюбием, трудом и знанием достигнем новых в ней высот. И пусть эта профессия никогда не принесет Вам разочарования. Позвольте пожелать Вам и Вашим близким здоровья, всегда мирного неба и яркого солнца над головой.

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фото предоставлено Елецкой городской больницей №1 им. Н.А.Семашко

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Владимир КУЛИК.