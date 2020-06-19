«Медработники нашей больницы одни из первых в России столкнулись с новой смертельно опасной болезнью»

В 150-летней истории Липецкой областной клинической инфекционной больницы было немало испытаний. Это и волны эпидемий сыпного тифа, оспы, дизентерии, лечение раненых бойцов в годы Великой Отечественной, рост мощностей в послевоенный период и «горнило 90-х»…

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Сегодня это отлично оснащенное и укомплектованное высококлассными специалистами (среди них отличники здравоохранения РФ, кандидаты наук) медучреждение с мощной клинико-диагностической базой. В инфекционном стационаре осуществляется не только квалифицированное лечение больных, но и надежная их изоляция, обеспечивающая прекращение распространения инфекции. И показатели деятельности ЛОКИБ – одни из лучших в стране среди инфекционных стационаров.

Но «спокойно-рутинное» время не может быть непрерывным, жизнь диктует свои условия и вызовы. В декабре 2019 появились первые сообщения о новом инфекционном заболевании. Новости из далекого Китая, хотя и тревожные, не воспринимались всерьез применительно к себе. Но уже в начале марта в Липецке были зарегистрированы первые больные COVID-19, положение стремительно осложнялось.

Это сегодня можно сделать первый вздох облегчения - регион, как и страна, выходит из пандемии. А тогда, три месяца назад, угрожающая ситуация шла по нарастающей.

Как показал себя коллектив инфекционной больницы, оказавшись на передовой в схватке с коронавирусом? Сколько пролечено больных, что дал опыт борьбы с коварной инфекцией? Об этом в преддверии Дня медицинского работника с нами поделилась главный врач больницы Лилия Сиротинкина.

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«Враг силен и коварен, но никто не сломался»

- Готовы ли были мы к свалившемуся испытанию? А кто готов к стихии? Так и наши медицинские работники, столкнувшись с опасной болезнью впервые, не дрогнули и действовали в соответствии с обстоятельствами и правилами, - вспоминает Лилия Сиротинкина. - Никто не бросил пост и не побежал подальше от страха. А силён ли был враг? Уверяю вас - силён и коварен. В связи с этой новой опасностью вся медицинская работа начала перестраиваться. Она стала интенсивной, с быстрым решением возникающих задач, которые нельзя отсрочить, ибо это повлекло бы плачевные последствия.

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- И какие изменения произошли в работе больницы?

- С марта по настоящее время, на время борьбы с COVID-19, была неоднократно переформатирована работа ЛОКИБ: сначала переведено 30-ти коечное отделение на строгий противоэпидемический режим, потом полностью переведён один 3-х этажный корпус больницы. Далее - сформирован инфекционный госпиталь на 290 коек с последующим увеличением коечной мощности до 380 коек и как итог - открыт дополнительный инфекционный госпиталь на 400 коек на территории 8-ми этажного корпуса санатория «Липецккурорт».

- Страшила ли неопределенность в первоначальный период?

- Чисто по-человечески – страшно, но кто как не медицинские работники решают эту новую неизбежность.

Мы видим этих людей, их усталый взгляд, видим слёзы на их лицах, ведь наши медработники – это такие же простые люди… А их работе не позавидуешь. Но поверьте, никто из них не сломался, не потерял оптимизма и веру в хорошее будущее. Даже риск заболеть не пугает и не останавливает от выполнения своих прямых обязанностей. И это заслуживает большого уважения.

- Сколько пациентов было вылечено за этот период пандемии?

- За последние 3 месяца 2020 года всего пролечено 3701 человек, что почти на тысячу превышает количество пролеченных больных с аналогичным периодом прошлого года (2774 человека). И как результат данной работы - увеличение количества выздоровевших. Сейчас трудно всем, и медицинским работникам вдвойне. И хвала тем, кто выстоит в этой схватке.

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Все вместе справимся с бедой

- Очень верится, что скоро справимся с этой напастью, ведь в наших традициях бороться с бедой всем миром…

- COVID-19 внёс изменения в привычный уклад жизни каждой семьи. Он изменил привычную жизнь людей. Произойдёт переоценка прошлых дней практически каждого человека, которая выльется в будущее. То же самое произойдёт и с медициной. Она станет ещё более эффективной, благодаря приобретённому опыту. Эта не первая победа за всю историю человечества – побеждалась чума, испанский грипп и многие другие болезни благодаря сплочённой работе профильных медицинских работников и общества против болезни. Вернётся ли всё в привычное русло? Обязательно вернётся.

Мы хотим поблагодарить наших родных, близких и друзей за то, что они отнеслись с пониманием к нашему вечному отсутствию дома. Также мы благодарны администрации Липецкой области и лично губернатору Липецкой области И.Г.Артамонову, Управлению здравоохранения Липецкой области, Новолипецкому металлургическому комбинату, партии "Единая Россия", ОЭЗ, Благотворительным фондам, предпринимателям, волонтерам и просто жителям города за ту безвозмездную помощь, которую они оказывали нам в это трудное для всех нас время.

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От коллектива нашей больницы, от себя лично поздравляю наших уважаемых коллег с наступающим Днём медицинского работника! Желаю крепкого здоровья Вам и вашим семьям, несомненной удачи и успешной деятельности, доброй помощи пациентам и искренней благодарности за усердный труд, большого уважения и личного процветания. Будьте сами крепкими и сильными, здоровыми и смелыми, уверенными и решительными. Пусть в нашей работе будет много побед, пусть каждый пациент идёт на поправку, и каждый день нам дарит миллионы шансов уберечь чьё-то здоровье и добиться собственных целей!

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Позитивное мышление также заразно, как и инфекционное заболевание. Как бы ни было тяжело, думайте о счастье, крепком здоровье и успехе, и люди вокруг вас воспримут часть вашего позитивного настроения. Это даст множество бесценных плодов, приблизит нас к достижениям

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Медицинскую помощь в стационаре оказывают высококвалифицированные медицинские специалисты, среди которых 1 заслуженный врач РФ, 14 отличников здравоохранения РФ, 1 заслуженный работник здравоохранения РФ, 6 кандидатов медицинских наук, 1 кандидат биологических наук, 4 отличника здравоохранения Липецкой области. Специалистов с высшим образованием первой и высшей категорией – 37, специалистов со средним образованием высшей и первой категории – 139.

Фото из архива ЛОКИБ. На правах рекламы.