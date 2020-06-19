«Открытие»: бюджетной сфере – особое внимание

Сотрудничество ведется с ключевыми промышленными и инфраструктурными компаниями. На 1 июня выдано более 7 тысяч пластиковых карт, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Более 23% зарплатных клиентов относятся к бюджетной сфере.

В качестве зарплатной карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает свой флагманский продукт – Opencard. Она дает возможность зарабатывать на повседневных расходах. В рамках бонусной программы «Друг» можно самостоятельно выбрать подходящий вариант кэшбэка: до 3% за любые покупки по карте или до 11% в выбранной категории + до 1% – за остальные покупки. Категорию можно менять раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

- В последнее время интерес к зарплатным проектам нашего банка у сотрудников бюджетной сферы возрастает. 15% клиентов на данный момент составляют медработники. Мы благодарим их за выбор «Открытия» и надеемся на взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество в будущем. Ведь зарплатная карта — это не только финансовый инструмент. Это ключ к нашим самым выгодным предложениям. Например, таким клиентам мы даем специальные льготные условия кредитования, поможем подобрать программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках, - подчеркнула Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.