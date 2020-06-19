«Волонтеры Конституции» Президентской академии активно включились в работу

По результатам отбора 100 тысяч добровольцев по всей стране приняли участие в информационно-просветительской работе и организации голосования, касающегося поправок в Конституции. Чтобы стать волонтером Конституции, необходимо было до 16 марта 2020 года оставить заявку на сайте http://волонтерыконституции.рф.

.

Более 200 липчан-активистов присоединились к движению «Волонтёры Конституции». Основная задача волонтеров – информирование о планируемых изменениях в Конституцию и Общероссийском голосовании. Миссия активистов – вовлечь как можно больше людей в активность, сделать волонтерство неотъемлемой частью жизни каждого.

Внесение изменений в Конституцию – одно из самых крупных событий для страны, а добровольцы Президентской академии уже по традиции являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий, как в городе, так и в Липецкой области. Они активно включились в информационно-просветительскую кампанию по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

.

Место дислокации добровольцев академии-Липецкий автовокзал, где они рассказывают гражданам не только о предстоящих изменениях в Конституции, но и о других возможностях проявления гражданской позиции, ведь принести пользу своему городу можно в различных НКО, волонтёрских центрах, благотворительных акциях.

.

Анастасия Донских (студентка академии, участница акции «Волонтеры Конституции)»:

«На голосование вынесено более 200 поправок в Основной закон. Многим тяжело самостоятельно разобраться в данных поправках. Наша деятельность на информационных точках играет важную роль. Разъяснения нужны, чтобы люди понимали о чём идёт речь. Среди тех, кто интересуется поправками, очень много пожилых людей, ведь большинство поправок носит социальный характер. Помимо поправок в Конституцию, мы рассказываем и добровольческих акциях, проводимых в нашей стране. На точке можно пройти небольшую викторину и получить приятные призы».

.

В день Общероссийского голосования добровольцы также будут задействованы на участках для эффективного информирования граждан о возможностях голосования и поправках в Конституцию, а также для дальнейшего вовлечения в волонтерские акции и проекты.