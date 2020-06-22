Студенты Президентской академии в Липецке присоединились к акции «Свеча памяти»

Радость юбилея 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне исторически возвращает нас к ее началу.

75 лет назад началась «проклятая война» - самая кровопролитная за всю историю человечества. С полей сражений не вернулись миллионы наших соотечественников, еще больше мирных людей погибли в оккупации, умерли в тылу от ран, болезней, голода, лишений. Много лет прошло, но нет на нашей земле такого места, нет такой семьи, где не испытывают в этот день горечь утраты, не удерживают наворачивающих слез, не шепчут «Помним! Это не должно повториться!»

Участники клубов «Отвага» и «Патриот» Липецкого филиала Президентской академии призвали всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной – стать участниками международной мемориальной акции "Свеча Памяти 22 июня"!

Дмитрий Шмаков (студент академии, председатель студенческого совета): «Мы считаем очень важным, что к акции "Свеча Памяти 22 июня- Свеча на окне" может присоединиться каждый человек и почтить память миллионов наших сограждан, погибших от фашизма. Где бы вы не находились вечером 21 июня , зажгите свечу, установите ее в окне своего дома или квартиры, вспомните своих родных и близких сражавшихся с фашизмом, трудившихся в тылу, достаньте их портреты, почтите минутой молчания их память.. Не будьте равнодушными!»

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Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину, навсегда внесли свои имена в Бессмертный полк России. Студенты и преподаватели академии лично поддержали традицию. В ночь с 21 на 22 июня они зажгли свечи, которые сияя в окнах домов, теплой грустью наполнили сердца!

Пусть эта традиция объединит нас - современников и перейдет как святой долг памяти к следующим поколениям ради будущего нашей Отчизны.