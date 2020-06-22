Проблема коррупции в системе государственной службы обсуждалась в молодёжной среде

В работе клуба приняли участие студенты академии и Российского технологического университета МИРЭА (г. Москва). Открыл заседание клуба доцент кафедры административного и финансового права В.С. Кружилин, который проанализировав состояние антикоррупционной деятельности в государстве, указал на недопустимость коррупционных проявлений во всех сферах государства и общества, и подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в целях антикоррупционного просвещения. «Очень важно, что эту проблему мы сегодня обсуждаем с молодёжью. Это заставляет молодых людей быть более социально активными, воспитывать в себе гражданскую позицию. Мы рассматриваем это и как своеобразную «прививку» нетерпимости к коррупции в разных её проявлениях, когда студенты окончат ВУЗ и приступят к своим должностным обязанностям. Уверен, что каждый из участников этой дискуссии стал глубже понимать причины и последствия коррупции как для отдельно взятого человека, так и для государства в целом. Для будущих государственных служащих это необходимо», - прокомментировал В.С. Кружилин.

Особый интерес участников форума вызвал доклад заведующего кафедрой прикладного права Российского технологического университета МИРЭА доктора юридических наук Т.В. Щукиной, отметившей, что коррупция является многогранным сложным социальным явлением, требующим детального научно-практического исследования и выработки адекватных современных методов профилактики и борьбы. Ученый обозначила приоритеты противодействия этому опасному явлению в современном государстве.

Острую дискуссию вызвали содержательные научные сообщения студентов: «Противодействие коррупции в системе государственной службы РФ» (В. Босенко), «Привлечение к ответственности по ст.19.28 КоАП РФ, как антикоррупционная мера в отношении юридических лиц» (В. Янтропенко), «Профиликтика коррупции при осуществлении правосудия» (И. Спотаренко). Актуальным стало сообщение студентки А. Алексеевой на тему «Возможные коррупционные риски в условиях противодействия коронавирусной инфекции «COVID-19».

В целях антикоррупционного просвещения модераторы провели также отдельное обсуждение возможных коррупционных рисков в образовании, в ходе которого студенты активно высказывались о предпосылках коррупции в образовательных организациях, о недопущении «лёгкой учебы за вознаграждения», о возможных проблемах трудоустройства выпускников, склонных к коррупционным проявлениям в обучении, об опасности использования таких «специалистов» в профессиональной деятельности для общества и государства.