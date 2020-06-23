2020-06-23T10:24:52+03:00
Экономика

«Россети Центр Липецкэнерго» реконструирует ключевую подстанцию Задонского района

Специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» приступили к реконструкции подстанции 110/35/10кВ «Донская» в Задонском районе Липецкой области
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Фото: Липецкэнерго.Фото: Липецкэнерго.
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На реализацию инвестиционного проекта будет направлено более 40 млн. рублей.

Подстанция «Донская» является ключевым объектом, электроснабжения Задонского района с населением около 35 тысяч человек. Среди ее крупных потребителей - производитель мяса цыплят-бройлеров ОАО «Куриное царство», а также природный заповедник «Галичья гора», являющийся ботаническим феноменом.

В ходе модернизации питающий центр будет укомплектован современным оборудованием российского производства. Завершить реконструкцию энергообъекта планируется до конца августа текущего года. Проведение работ не отразится на потребителях – их энергоснабжение организовано по временной резервной схеме.

«Подстанция «Донская» была введена в эксплуатацию в 1966 году. Техническое перевооружение энергообъекта позволит значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей района, расширить возможности для перспективного подключения новых абонентов, а также снизить финансовые затраты на эксплуатацию оборудования», – прокомментировал первый заместитель директора - главный инженер Липецкэнерго Михаил Боев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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