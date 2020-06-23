2020-06-23T12:36:02+03:00
Экономика

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин и Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и обсудили сотрудничество в сфере цифровизации и социальной работы

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин посетил главный офис компании «Россети Центр» в Москве, где прошла встреча с генеральным директором «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского
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Фото: Липецкэнерго.Фото: Липецкэнерго.
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Стороны обсудили реализацию цифровых проектов организаций, а также итоги участия сотрудников энергокомпании в военно-патриотическом марафоне, который был организован Федеральным казначейством в преддверии 75-летия Великой Победы.

«Известно, что Федеральное казначейство является одним из самых прогрессивных и продвинутых ведомств в части развития цифровых технологий. Мы тоже активно двигаемся в направлении цифровизации. В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» принята и в опережающем режиме реализуется масштабная программа цифровой трансформации, беспрецедентная для отрасли. Она охватывает все сферы – от производственной деятельности до организации бизнес-процессов», – подчеркнул Игорь Маковский, открывая мероприятие.

Романа Артюхина и других участников встречи познакомили с концепцией развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», в рамках которой в 20 субъектах РФ создаются цифровые Центры управления сетями и Городские диспетчерские пункты. Базисом каждого такого объекта является программно-технологический комплекс, построенный на отечественных решениях. Геоинформационная система позволяет видеть схему сети на карте, дистанционно наблюдать и управлять оборудованием и перемещением сил и средств, управлять плановыми и аварийными работами, видеть информацию о подключенных потребителях.

«Компания «Россети Центр» является одним из лидеров процесса цифровой трансформации в электросетевом комплексе. У нее сильный, эффективный, прогрессивный менеджмент, который в период осложненной эпидемиологической обстановки успешно справился с задачей обеспечения бесперебойного электроснабжения 20 регионов страны. Уверен, такого рода встречи, обмен мнениями и передовым опытом, использование синтеза лучших наработок государственного и корпоративного сектора позволит максимально эффективно выстраивать деятельность наших организаций, решать повседневные и стратегические задачи», – заявил руководитель Федерального казначейства.

Потенциал развития сотрудничества Казначейства России и энергокомпании есть и в сфере социально значимых проектов. Работники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» приняли активное участие в организованном Федеральным казначейством Военно-патриотическом марафоне осенью 2019 года по местам боевой Славы 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Молодежный актив компаний, ветераны, бойцы студотрядов из регионов, по которым проходил боевой путь дивизии, с энтузиазмом откликнулись на призыв вступить в ряды его участников.

«Отрадно, что помимо рабочих взаимоотношений, нас объединяет патриотизм, бережное отношение к истории нашей страны, стремление сохранить связь поколений, отдать дань подвигу наших предшественников, которые защитили и сберегли Отечество, отстояли право на нашу счастливую жизнь», – отметил Роман Артюхин.

В завершении встречи Роман Артюхин вручил Игорю Маковскому и другим представителям «Россети Центр» награды за активную помощь и содействие в решении задач, возложенных на Федеральное казначейство. Игорь Маковский был удостоен главной ведомственной награды Казначейства России – медали «За содействие». Заместитель генерального директора по корпоративной и правой деятельности «Россети Центр» Ольга Даньшина награждена Почетной грамотой Казначейства России. Памятная медаль ведомства «25 лет Казначейству России» вручена начальнику отдела социальных отношений филиала «Белгородэнерго» Наталье Бойковой и главному специалисту сектора развития и социальной поддержки персонала департамента управления персоналом «Россети Центр» Денису Черных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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