2020-06-23T18:12:25+03:00
Общество

В среду в Липецке пройдет торжественное шествие в честь 75-летия Великой Победы

К Вечному огню на площади Героев возложат цветы, а вечером мемориал засияет новыми огнями
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пройдет парад Победы, который перенесли из-за коронавирусаВ Липецке пройдет парад Победы, который перенесли из-за коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 24 июня, в Липецке состоятся праздничные мероприятия в честь 75-летней годовщины Великой Победы. Напомним, что парад 9 мая отменили по всей стране из-за коронавируса. А точнее, перенесли на более позднюю дату. Торжественные мероприятия запланировали на 24 июня не случайно - в этот день прошел парад Победы в 1945 году.

В 10.00 на площади Героев в областном центре состоится шествие. В нем примут участие парадные расчеты военных липецкого авиацентра, управления МВД, МЧС и ФСИН России, а также знаменная группа и военный оркестр Росгвардии Липецкой области. Всего более 170 человек.

Там же руководители города и области возложат цветы к Вечному огню. Перед этим артисты драмтеатра и Дома музыки напомнят липчанам о страшной войне и великой Победе. А вечером мемориал на площади засияет яркими огнями.

Из-за угрозы распространения коронавируса, липчан призывают остаться дома. Напомним, что центр города в среду перекроют. Как поедут автобусы, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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