Парад Победы в Липецке: какие улицы перекроют и как поедут автобусы

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:43:16+03:00

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В выходной и на следующей неделе в центре Липецка ограничат движение. Также изменится схема движения автобусов. 20 июня пройдет репетиция парада Победы. А 24 июня состоится торжественное шествие в честь 75-я годовщины.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в субботу 20 июня с 9.00 до 11.00 перекрывают участок площади Героев со стороны улиц Гагарина и Зегеля. Также автомобилисты не смогут проехать по улице Гагарина - от площади Авиаторов до Зегеля. Аналогичная ситуация произойдет в среду, 24 июня, с 7.00 до 11.00.

Перекрытые участки придется объезжать общественному транспорту. Автобус №9 проследует по маршруту "..- улица Папина - Терешковой - Советская - площадь Революции - Советская - Фрунзе - ..".

Автобусы №11, 24, 311 и 324 в прямом направлении поедут по улицам "..- Гагарина - Терешковой - Советская - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина - ..". В обратном ".. - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - Советская - Терешковой - Гагарина - ..".

Автобусы №24А и 34Б в прямом направлении проследуют по схеме ".. - улица Космонавтов - Терешковой - Советская - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина-..". В обратном "..- Гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - Советская - Терешковой - железнодорожный вокзал - Терешковой - Космонавтов - ..".

Автобус №36 проедет через улицу Папина, площадь Победы и улицу Терешковой.

Транспорт №48 в прямом направлении "площадь Победы - Советская - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина - Шкатова - ..". В обратном "..- Шкатова - гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - Советская - площадь Победы".

Автобусы №300 и 347 проследут в прямом направлении по улицам ".. - Папина - Терешковой - Советская - площадь Революции - Советская - Плеханова - Гагарина..". Обратно машины поедут так ".. - Гагарина - Плеханова - Зегеля - Петровский проезд - площадь Революции - Советская - Терешковой - Папина..".

Автобусы №306, 322 и 325 в прямом направлении отправятся по маршруту ".. Космонавтов - Терешковой - Советская - площадь Революции - Карла Маркса - Петровский мост..". Обратно они проедут по улицам ".. - Петровский мост - Карла Маркса - площадь Революции - Советская - Терешковой - железнодорожный вокзал - Терешковой - Космонавтов..".

Транспорт №359 в прямом направлении ".. улица Космонавтов - Терешковой - Советская - площадь Революции - Карла Маркса - Неделина". Обратно "Неделина - Фрунзе - Октябрьская - Карла Маркса - площадь Революции - Советская - Терешковой - железнодорожный вокзал - Терешковой - Космонавтов..".

Автобусы №345 проедут по схеме ".. Водопьянова - Яна Берзина - Космонавтов - площадь Авиаторов" - это будет конечная остановка на время мероприятий. Пока будет идти репетиция и торжество, перестанет ходить садоводческий маршрут №23.

По вопросам о работе транспорта можно обратиться по телефону 31-00-92.

ИСТОЧНИК KP.RU