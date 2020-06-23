Воронежский медуниверситет оказывает научно-методическую помощь медорганизациям Липецкой области по вопросам лечения COVID-19

23 июня в Парламентском центре состоялась рабочая встреча председателя Воронежской областной Думы, председателя попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета Владимира Нетёсова и ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря Есауленко.

Сначала Владимир Нетёсов поздравил Игоря Есауленко с переизбранием на должность ректора Воронежского Государственного медицинского университета.

– Итоги конференции по выборам ректора показали, что сотрудники и обучающиеся вуза вас поддержали и выступили за продолжение модернизации учебно-образовательного процесса, преобразование ВГМУ в современный инновационный университет с сильным кадровым составом, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также поздравил Игоря Есауленко с тем, что ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вошел в десятку медицинских образовательных учреждений страны по рейтингу RAEX.

Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили деятельность университета в условиях пандемии COVID-19.

Ректор вуза рассказал, что еще в апреле в ВГМУ были переформатированы учебные планы – в программу старших курсов добавили направление по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, сегодня преподаватели, аспиранты, ординаторы и студенты университета участвуют в оказании медицинской помощи практическому здравоохранению в условиях пандемии COVID-19.

По словам Игоря Есауленко, с конца апреля на базе проектного офиса университета заработал Консультативно-ресурсный центр по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции и пневмоний у взрослых. В состав Центра включены сотрудники клинических кафедр университета. Центр оказывает всю необходимую научно-методическую помощь медорганизациям Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. Проводятся консультации и дистанционные семинары для медицинских работников по особенностям клинического течения, диагностике и лечения COVID-19. По состоянию на 10 июня специалистами Центра оказано более 500 телемедицинских консультаций пациентам COVID-19 с различными патологиями.

Кроме того, силами преподавателей университета проведены около 50 образовательных мероприятий с применением дистанционных технологий. В их рамках около 3 тысяч врачей различного профиля прошли дополнительное профессиональное обучение по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В настоящее время 7 преподавателей клинических кафедр трудоустроены в стационары, где проводится лечение пациентов с COVID-19, еще 30 преподавателей подписали соглашение на трудоустройство в такие стационары. Сформирована выездная лечебная бригада из пяти специалистов различного профиля для оказания помощи в других регионах РФ. Также 359 ординаторов, аспирантов и студентов ВГМУ участвуют в непосредственном оказании медпомощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в различных лечебных учреждениях региона.

Владимир Нетёсов поблагодарил сотрудников вуза за работу и отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации возрастает роль ВГМУ в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.

Также Владимир Нетёсов выразил признательность волонтерам-медикам. Напомним, что в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ в университете продолжает работу штаб добровольцев. Координатором работы в регионе является Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». За время своей работы штаб получил, обработал и выполнил более 19000 заявок из 34 муниципальных образований Воронежской области.

В завершение встречи Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили особенности приемной кампании 2020 года. В Частности, Игорь Есауленко также сообщил, что в текущем году по решению Правительства РФ будет возобновлен целевой набор студентов в разрезе регионов. Воронежская область получила по целевому набору 77 мест на лечебный факультет и 40 мест на педиатрический.

Владимир Нетёсов отметил важность данной инициативы.

– Это позволит более эффективно комплектовать кадры для практического здравоохранения области, в том числе, в удаленных районах нашего региона, четко увязав их с показателями национального проекта «Здравоохранение», – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Председатель регионального парламента, глава попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета Владимир Нетёсов и ректор вуза Игорь Есауленко также обсудили участие депутатов Воронежской областной Думы – практикующих врачей – во встречах со студентами в рамках проекта ВГМУ по выбору специализации.