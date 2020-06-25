Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» в течение года установят на линиях электропередачи более тысячи птицезащитных устройств

С начала года энергетики установили около 700 таких приборов.

Работы проводятся на воздушных линиях (ВЛ), представляющих высокую потенциальную угрозу для птиц из-за риска поражения электрическим током. В Липецкой области, по оценке орнитологов, их две – это ВЛ 110 кВ «Усмань» и «Донская». Обе линии расположены в местах гнездования и миграции птиц, а «Донская» к тому же проходит по территории природного заповедника «Галичья гора», где восстанавливают популяции редких хищных птиц.

Применение птицезащитных устройств препятствует посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах, что обеспечивает сохранение популяций пернатых и позволяет предотвратить сбои в работе энергооборудования, причиной возникновения которых они являются. «По статистике, на линиях, оборудованных такими системами, количество технологических нарушений, возникающих из-за птиц, сводится к нулю», - комментирует первый заместитель директора - главный инженер Липецкэнерго Михаил Боев.

Всего в течение года энергетики установят 1100 птицезащитных устройств.

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