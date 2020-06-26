Наркотики убивают в нас радость бытия, лишая простого человеческого счастья

- Судьба, видимо, не случайно так распорядилась, что международный День борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков и День молодежи соседствуют. Молодежь все делает хорошо, когда здоровая, но когда является инструментом в руках наркобизнеса по добыче денег, то тут возникает опасность для всего общества. И очень важны профилактические меры, помогающие предотвратить беду, - отмечает Михаил Иванович.

Что же говорит статистика? По региону она весьма неплохая. За последние годы число больных наркоманией, стоящих на учете, стабилизировалось и даже немного снижается. Сегодня их 1344 человека, тогда как в 2015 г. таких было под 1800 человек.

- Количество впервые попробовавших «зелье», профилактическая группа составляет около 1 тыс. человек. И главная стратегия наркослужбы – предупредить на ранних этапах вероятность падения человека в наркотический омут, - поясняет главврач. – Ведь когда люди входят в разряд больных наркоманией, то становится значительно тяжелее – и лечение, и личностные, социальные, криминальные, медицинские (имея в виду гепатиты, ВИЧ-инфекцию) аспекты.

Но уже и количество больных тяжелой формой снижается. Сегодня в области действуют две программы, помогающие противодействовать наркотическому злу.

- В профилактической программе, предупреждающей употребление наркотиков, много различных мероприятий, в том числе «Здоровый регион», - поясняет Михаил Коростин. – Кроме управлений здравоохранения, внутренних дел, соцзащиты, молодежных комитетов, очень активна поддержка со стороны муниципалитетов. Здорово работают педагоги, на протяжении 10 лет проводятся циклы занятий, на которых молодым людям рассказывается о необходимости правильного выбора своего образа жизни, отказа от наркозависимости.

И эффект налицо. За последние 5 лет, как отметил главврач ЛОНД, почти на 50% увеличилось количество лиц сознательно отказывающихся от наркотиков. И это не от страха попасть за решетку или угрозы заразиться ВИЧ-инфекцией, а именно осознанно – выбрать естественную жизнь, без смертельно опасной зависимости.

Более сложная работа с больными из группы риска. Ведь они возможно уже скрывают какие-то криминальные деяния, хотят утаить и свою проблему при устройстве на работу. С данной категорией лиц работа ведется совместно с УВД, УФСИН, управлением по контролю за оборотом наркотиков. Такие люди из группы риска находятся под контролем, наблюдаются, лечатся. Примерно 30% из них (это немалая цифра) прекращают употреблять наркотики.

- Важный аспект – система лечения, профилактики и реабилитации, - акцентирует Михаил Коростин. – Ведь раньше люди лечились в стационаре максимум месяц, а потом «на воле» их ждали те же проблемные дружки и неустроенность. Сегодня в госпрограмме противодействия наркомании есть раздел реабилитация. Много лет назад мы совместно с управлениями здравоохранения, соцзащиты, наркослужбы создали реабилитационное направление. У нас есть несколько амбулаторных реабилитационных подразделений, разработана реабилитационная программа для муниципалитетов, которая успешно реализуется. Работают отделение медицинской реабилитации в Тербунском районе, Центр социальной реабилитации в Добринском районе – сертифицированная некоммерческая организация. По путевкам от управления соцзащиты там, на реабилитации (от 3 до 6 месяцев) находятся липецкие граждане. Те, кто стал в социуме изгоем – от него отказались родные, утеряна работа, контакты. Мы проводили среди них опрос – где они брали средства на наркотики? Большинство ответили: в год совершали около 200 краж и 20-30 грабежей. Прошли социальную реабилитацию почти 200 человек, и это значит, что огромная криминальная нагрузка на регион снизилась.

Жизнь показала эффективность программы социальной реабилитации, мы и дальше будем работать в этом направлении.

Хочу пожелать всем именно естественной радости, приносящей человеку не разрушение, а совершенствование – в духовном и физическом плане. Надо всегда помнить, что искусственная подпитка себя алкоголем или наркотиками вводит человека в разрушительную зависимость, заставляя страдать самого себя и окружающих.

Владимир Кулик

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Прием ведут квалифицированные специалисты, которые предупредят о возможных противопоказаниях.

Владимир КУЛИК.