Коронавирус в Липецке, последние новости на 26 июня 2020: фитнес-центры откроют 29 июня

За период пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 3 623 человека. Этим утром, 26 июня, в региональном оперштабе сообщили о новых больных. COVID-19 подтвердился еще у 40 липчан. Всего выздоровели 2 248 жителей. За минувшие сутки медики выписали 21 пациента. На лечении находятся 1 361 липчан. У 1 130 из них болезнь протекает в легкой форме. За 231 жителями врачи наблюдают в больницах. С подозрением на выделение вируса - 627 липчан. С подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в регионе скончались 14 человек.

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

Кстати, уже на следующей неделе в Липецкой области откроются спортивные учреждения, в том числе и фитнес-центры. А также разрешат проводить спортивные мероприятия, но без зрителей. По информации пресс-службы регионального управления физкультуры и спорта, мероприятия возобновят с 29 июня.