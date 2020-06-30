2020-06-30T15:34:08+03:00
Экономика

Более 180 миллионов рублей составил экономический эффект от снижения потерь в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации Программы снижения потерь электроэнергии за 4 месяца 2020 года
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Фот: Липецкэнерго.Фот: Липецкэнерго.
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По итогам этого периода уровень потерь по «Россети Центр» составил 11,49 % , что на 0,52 % ниже итоговых показателей 2019 года в сопоставимых условиях. В «Россети Центр и Приволжье» потери составили 8,47 % , что на 0,22% ниже итоговых показателей 2019 года в сопоставимых условиях. В итоге компании совокупно сэкономили 66,9 млн. кВт*ч или 184 млн.рублей.

«Показатели снижения потерь – один из главных индикаторов эффективности работы предприятий электросетевого комплекса. Они напрямую влияют на результаты операционной, производственной и финансовой деятельности. От них во многом зависит надежность и качество электроснабжения потребителей. Мы уделяем этому направлению самое серьезное внимание, в том числе – в рамках реализации программы цифровой трансформации», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках концепции цифровой трансформации ведут активную работу по созданию системы интеллектуального управления энергопотребления. В частности, они оснащают регионы своей операционной ответственности «умными» приборами учета электроэнергии. С начала 2020 года энергетики установили в общей сложности более 35 тысяч таких устройств, всего до конца года их будет установлено свыше 135 тысяч. Использование интеллектуальных приборов учета позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять и устранять очаги ее потерь, минимизировать возможности внешнего вмешательства в работу приборов с целью хищений энергоресурсов. Все это в итоге обеспечивает успешное решение задач по снижению уровня коммерческих потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенному улучшению показателей качества и надежности электроснабжения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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