2020-07-02T00:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 2 июля 2020: в районах больше заболевших чем в городе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 1 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецкой области, последние новостиКоронавирус в Липецкой области, последние новостиФото: Лия МУРАДЬЯН
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По состоянию на 2 июля от коронавируса в Липецкой области вылечили еще 16 пациентов. Тем самым общее число выздоровевших после COVID-19 в Липецке составило 2409 человек. Заболели с начала эпидемии 3816 жителей области. На лечении остаются 1391 человек, более 1100 из них лечатся дома. В инфекционных госпиталях лежат 242 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и еще 516 – с подозрением на выделение вируса.

Динамика заражения в Липецкой области Фото: Яндекс

Динамика заражения в Липецкой областиФото: Яндекс

Ранее в регионе зарегистрировали 37 новых случаев коронавируса. На этот раз инфекция распространилась по районам не по привычной схеме: в самом Липецке уже не самое большое количество новых зараженных.

Картина распространения коронавируса по районам области за сутки следующая: 8 человек в Грязинском районе, 6 – в Липецком, 5 – в Чаплигинском, 4 – в Липецке, 3 – в Задонском, по 2 – Добринском, Елецком, Усманском и Хлевенском районах, еще по 1 в Ельце, а также в Лев-Толстовском и Становлянском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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