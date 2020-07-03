2020-07-02T18:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 3 июля 2020: по числу заболевших в регионе лидирует Липецк

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 3 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк лидирует по количеству заболевших коронавирусом в регионеЛипецк лидирует по количеству заболевших коронавирусом в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 3 июля коронавирус выявили у 3 852 жителей Липецкой области. В настоящее время на лечении находятся более 1400 человек. Большинство из них медики наблюдают дома, так как у этих липчан болезнь протекает в легкой форме. Более 200 пациентов положили в больницу.

Выздоровели 2 414 человек. С подозрением на выделение вируса 513 жителей региона. По данным регионального оперативного штаба, умерли 17 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Накануне, 2 июля, скончалась 73-летняя пенсионерка из областного центра. У нее была тяжелая патология сердечо-сосудистой системы.

Кстати, в минувший четверг коронавирусом заболели 36 человек. И первое место по количеству зараженных в регионе вновь занял Липецк - 9 случаев. Далее идет Чаплыгинский район с 6 новыми больными. Третье место делят Елец и Липецкий район - по 5 случаев. В Становлянском районе заразились 4 местных жителя. В Елецком районе - 3. В Долгоруковском и Хлевенском районах по 2 случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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