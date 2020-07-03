2020-07-03T10:48:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 3 июля 2020 года: COVID-19 подтвердился у 36 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось до 3 888
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 36 человек заболели короноавирусом в Липецкой областиЕще 36 человек заболели короноавирусом в Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки в регионе заболели еще 36 человек. Об этом сообщили в эту пятницу, 3 июля, в областном оперативном штабе. Кстати, в прошедший четверг число зараженных COVID-19 было аналогичным. По региону больше всех заболевших выявили в Липецке - 9 человек. В Чаплыгинском районе 6 случаев. А в Ельце и Липецком районе - по 5 соответственно.

За все время пандемии в Липецкой области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 3 888 жителей. Более 1 400 из них в настоящее время проходят лечение. У большинства липчан болезнь протекает в легкой форме. У кого ситуация сложнее, лежат в больницах. Выздоровели 2 414 человек. Не удалось спасти 17 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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