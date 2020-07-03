Банк «Открытие»: всесторонняя поддержка клиентов

- Чем ознаменовались первые 6 месяцев года, есть успехи и перспективы роста?

- По итогам полугодия, невзирая на не простую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, мы продолжили рост. Если смотреть относительно первого полугодия 2019 года, то кредитный портфель по рознице увеличился в 2 раза, по малому и среднему бизнесу – в 2,5 раза. Итог полугодия - 2 миллиарда 600 миллионов. До 3 миллиардов 300 миллионов рублей вырос и объем средств, размещенных жителями региона. На 43% выросло количество активных клиентских счетов юридических лиц. Эти цифры говорят о том, что липчане доверяют «Открытию», считают его надежным банком.

Конечно, наибольших результатов мы добились в первом квартале. Но сейчас уже все возвращается на круги своя: активизируется работа и в секторе бизнеса, и физических лиц. Мы видим большой рост по ипотеке – она традиционно является драйвером роста, если сравнивать с прошлогодними показателями, то в 2020-м они выросли в 3 раза.

Касательно размещения средств, то явных движений не было: люди не снимали массово деньги, не паниковали. Однако эпидемиологическая ситуация изменила поведение клиентов банка. Липчане чаще стали пользоваться удаленными каналами. И тут банк чутко отреагировал на изменение ситуации: в настоящее время около 90% вопросов банковского обслуживания можно решить через личный кабинет, не выходя из дома. Если житель Липецкой области до настоящего момента не являлся клиентом «Открытия», то по его желанию дебетовую карту с соблюдением всех требований безопасности доставляют на дом, помогают научиться работе с банком через интернет.

- Вы назвали ипотеку драйвером роста. Какие программы сегодня действуют, в чем их выгода?

- Программ много и они постоянно совершенствуются. С 16 июня ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% - сегодня по этому продукту уже одобрено 25 миллионов рублей. Изменены условия кредитования военнослужащим: программы «Военная ипотека» и ее рефинансирования доступны под 7,6% годовых на срок до 25 лет. Кроме того, продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

А с 25 июня банк снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Приобрести квартиру в строящемся доме по программе «Новостройка» можно по ставке от 7,5%. Рефинансирование ипотеки других банков и покупка готового жилья по программе «Квартира» - от 7,8%.

Важно, что при этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. А подать заявку на кредит в «Открытие» можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.

- А есть что-то совсем новое?

- Совсем недавно вступила в силу программу «Жилой дом» - очень актуальная, мы очень ее ждали. Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости. Сумма кредита географически разнится: от 500 до 15 миллионов рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и ряда городов Московской области и до 5 миллионов – для других регионов страны. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30% на срок до 30 лет при ставке от 8,9%.

Важно что, оформить ипотечный кредит можно в дистанционных каналах: подать заявку, документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.

- Что происходило в секторе юридических лиц, какие изменения, предпочтения?

- Особых изменений отмечено не было, частично в период самоизоляции были приостановлены инвестиционные программы, но уже с конца мая компании стали постепенно возвращаться к привычным моделям ведения бизнеса.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией, мы продолжаем активно кредитовать бизнес, банк является участником всех госпрограмм. Мы продолжаем протягивать предпринимателям руку помощи. Зарплата под 0%, кредит на восстановление, кредит от Минэкономразвития – все продукты сегодня востребованы нашими клиентами. Кстати, кредитование по субсидируемой кредитной ставке в рамках программы, реализуемой Минэкономразвития, стало самым популярным продуктом у наших клиентов – за первое полугодие мы выдали кредитов на сумму 280 миллионов рублей.

В 1-ом полугодии нами реализованы интересные и полезные услуги: открытие расчетного счета за 1 час, дистанционное соединение с сотрудником банка для открытия счета посредством видео-звонка, запущен уникальный ТВ-проект с каналом СТС (наши клиенты могли рассказать о себе в рекламных роликах, которые транслировались на центральных каналах страны).

- Какие планы и цели сегодня ставит банк?

- Опираться на опыт прошлых лет для построения прогнозов на год текущий не стоит. Он уже выдался по всем направлениям уникальным - эффект от многонедельной изоляции компаний пока непонятен, банки, к сожалению, выступили буфером между правительством и своими клиентами, реализуя все анонсированные меры поддержки. С большой долей вероятности можно предположить, что не все компании сохранят бизнес и, спустя некоторое время после истечения мер поддержки в виде кредитных каникул, выдачи средств и прочих, часть кредитов банкам не вернут - придется нести убытки, списывая долги юрлиц.

Поэтому ориентир на 2020 год, который хотелось бы воплотить, прост: сохранить ранее сформированную работоспособную клиентскую базу и портфели минимум на текущем уровне.

И, естественно, чтобы у всех нас было отличное здоровье, оптимизм и удача в делах.