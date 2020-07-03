2020-07-03T15:30:04+03:00
Экономика

Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» в 2020 году расчистят более 600 гектаров трасс линий электропередачи

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги работы по расчистке просек линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности за 5 месяцев текущего года
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Фото: Липецкэнерго.Фото: Липецкэнерго.
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В указанный период в рамках выполнения ремонтной программы 2020 года специалисты филиала расчистили около 406 га просек охранных зон ЛЭП. Наибольший объем работ проведен в Задонском и Липецком районах Липецкой области.

Для повышения эффективности и экологичности работ по расчистке энергетики применяют спецтехнику, в частности мульчеры. Машины измельчают растительность в щепу, которая впоследствии не требует утилизации. Использование мульчеров позволяет производить расчистку в короткие сроки без ущерба для окружающей среды.

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации расчистка просек проводится с соблюдением всех мер безопасности. Персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты и гигиены. Осуществляется постоянный мониторинг состояния здоровья работников филиала.

«Расчистка просек позволяет снизить негативные последствия для потребителей в условиях воздействия неблагоприятных природных явлений - сильного ветра, снегопада, ледяного дождя, а также пожара. Обрыв и схлестывание проводов во время непогоды из-за падения деревьев и крупных веток на провода воздушных линий нередко становятся причиной технологических нарушений в сетевом комплексе. Особое внимание уделяется расчистке просек вблизи жилых массивов, где обрыв провода может стать причиной несчастного случая», - отметил первый заместитель директора - главный инженер Липецкэнерго Михаил Боев.

Всего до конца года Липецкэнерго планирует расчистить более 600 га просек ЛЭП. Качественная и своевременная работа в этом направлении призвана обеспечить надежное электроснабжение потребителей в осенне-зимний период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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