2020-07-03T18:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 4 июля 2020: выздоровевших больше, чем заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 4 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Все меньше липчан заболевают коронавирусомВсе меньше липчан заболевают коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 4 июля коронавирусом в Липецкой области заразились еще 36 жителей. За все время пандемии диагноз подтвердился у 3 888 липчан. При этом выздоровели 2 473 человека. За минувшие сутки медики выписали еще 59 человек. Они полностью здоровы. Показатель превышает количество заболевших за аналогичное время.

Число новых выявленных заражений коронавирусом в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Число новых выявленных заражений коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

По данным регионального оперштаба, 1 398 пациентов в настоящее время находятся на лечении. У большинства легкая форма COVID-19. Так, 1 163 человека борются с болезнью дома. Разумеется, по рекомендации врача. Есть те, у кого случай более серьезный. Таких 235 липчан. Они лежат в больницах.

Под подозрением на выделение вируса 476 жителей региона. Спасти не удалось 17 человек. В четверг,2 июля, в Липецке скончалась 73-летняя пенсионерка.

Как распределены очаги заражения коронавирусом в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Как распределены очаги заражения коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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