Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей в Липецкой области

Сложная метеорологическая обстановка, связанная с прохождением 4 июля по территории Липецкой области грозового фронта, стала причиной ввода в филиале «Россети Центр Липецкэнерго» режима повышенной готовности, предполагающего полную мобилизацию сил и средств. Ливневые дожди и град при порывах ветра до 20 м/сек вызвали технологические нарушения в Данковском, Добровском, и Уманском районах области. Больше других пострадали Липецкий и Задонский районы.

Энергетики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» оперативно приступили к аварийно-восстановительным работам. Задействовано 9 бригад в составе 32 человек и 16 единиц спецтехники. Для энергообеспечения социально-значимых объектов использованы резервные источники питания.

Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи проводились непрерывно, в ночное время и утром 5 июля. В настоящее время электроснабжение основной части потребителей восстановлено, ведётся работа по заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ.

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» организовано постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, налажена связь с подразделениями МЧС. В общей сложности для выполнения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Липецкэнерго может привлечь более 150 бригад в составе порядка 600 человек и более 280 единиц техники. Для организации временной подачи электроэнергии потребителям в случае проведения аварийно-восстановительных работ может быть задействовано 46 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт.

«Россети Центр Липецкэнерго» настоятельно рекомендует гражданам держаться в стороне от линий электропередачи – это может быть смертельно опасно. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт - центра «Россети Центр» 8-800-50-50-115, по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber или на портале светлаястрана.рф.

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