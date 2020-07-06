2020-07-06T12:03:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 6 июля 2020: число заболевших уменьшается

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 6 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Все меньше человек в Липецкой области заболевают короноавирусомВсе меньше человек в Липецкой области заболевают короноавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 6 июля в Липецкой области коронавирус выявили у 3 992 жителей. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в этот понедельник диагноз подтвердился еще у 34 человек. Напомним, что в минувшее воскресенье этот показатель был выше - 35 липчан заразились COVID-19. Отметим, что в течение недели число новых заболевших уменьшалось.

Статистика заболеваемости в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Статистика заболеваемости в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

Продолжают лечение более 1 300 жителей региона. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Остальных, с более тяжелыми симптомами, положили в больницу. Выздоровели 2 568 пациентов. Спасти не удалось 18 человек. По количеству зараженных в регионе продолжает лидировать областной центр. Согласно статистике, больше всего заболевших новой инфекцией в Липецке. В остальных муниципалитетах от 1 до 5 новых случаев ежедневно.

Очаги коронавируса в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Очаги коронавируса в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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