2020-07-06T11:26:35+03:00
Экономика

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» с начала года выполнили около 800 договоров техприсоединения

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 5 месяцев 2020 года
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Фото: Липецкэнерго.Фото: Липецкэнерго.
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В указанный период энергетики приняли более 1,3 тысячи заявок на оказание этой услуги. Заключено около тысячи договоров об осуществлении ТП общей мощностью порядка 40 МВт. Исполнено около 800 договоров, потребителям обеспечена выдача более 11 МВт мощности. В рамках этих работ специалисты Липецкэнерго построили около 50 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Среди наиболее значимых объектов, присоединенных к сетям филиала с начала года - производственная база ООО «Трансстроймеханизация», одного из лидеров строительного рынка в стране. А также ряд социально значимых учреждений, в числе которых три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), энергоснабжение которых в соответствии с распоряжением генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского было организовано в ускоренные сроки. Среднее время выполнения работ составило 5 дней.

В настоящее время отдел по работе с клиентами Липецкэнерго продолжает оказывать потребителям весь спектр услуг в онлайн формате. Подать заявку на присоединение к электросетям можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф. или в личном кабинете на сайте «Россети Центр». Консультации по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно получить по телефону Контакт-центра энергокомпании 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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