«Россети Центр» к столетию ГОЭЛРО проводит в Липецкой области региональный конкурс энергетических арт-объектов

Организатором мероприятия выступил филиал «Россети Центр Липецкэнерго» в партнерстве с кафедрой электрооборудования Липецкого государственного технического университета и победителем конкурса прошлого года – Липецким металлургическим колледжем.

Конкурс проходит в трех номинациях. Участие в нем могут принять все желающие жители региона. В номинации «Первенцы ГОЭЛРО» им предлагается представить макеты исторических энергообъектов области. В номинацию «Современная энергия» принимаются 3D-модели действующего энергооборудования. В соответствии с условиями самой креативной номинации, «Цифровое будущее», участникам нужно разработать концепты преобразования электросетевых объектов. Это могут быть макеты стилизованных опор, креативные световые инсталляции, проекты городского и районного пространства в виде аллей, скверов и парков с необычными световыми и архитектурными решениями.

Творческие работы будет оценивать экспертная комиссия из представителей Совета ветеранов Липецкэнерго, преподавателей кафедры электрооборудования Липецкого государственного технического университета и кафедры электроснабжения Липецкого металлургического колледжа. Главными критериями для определения победителей станут практическая функциональность проектов, интерактивность, тематическая содержательность и креативность.

«Такие мероприятия очень важны с точки зрения популяризации отрасли. В рамках конкурса мы стремимся привлечь интерес липчан к электроэнергетике, стимулировать их инженерное и научно-техническое творчество для воссоздания важных вех в истории энергетики страны и воплощения в современных сетевых объектах ключевых символов и значимых событий Липецкой области», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр – управляющей организации Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Конкурсные работы принимаются до 30 ноября. Победители в каждой номинации будут определены 20 декабря, в преддверие Дня энергетика. Лучшие из проектов будут реализованы на территории области.

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Фото Липецкэнерго