Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» оперативно устраняют последствия непогоды

Неблагоприятные погодные явления привели к значительному росту нагрузки на энергооборудование и вызвали сбои в работе энергокомплекса.

В большинстве случаев на линиях электропередачи в случае кратковременных отключений происходит повторное включение объектов, и энергоснабжение потребителей не прерывается на длительный период.

К устранению последствий аномальных погодных явлений оперативно привлечено 7 бригад в составе 23 человек и 8 единиц техники. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций для выполнения восстановительных работ Липецкэнерго в общей сложности может привлечь дополнительные силы и средства - более 150 бригад в составе порядка 600 человек и более 280 единиц техники. Для организации временной подачи электроэнергии потребителям может быть задействовано 46 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт.

Энергетики рекомендуют гражданам проявлять осторожность в период неблагоприятных погодных условий. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним ближе, чем на 8 м.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт - центра «Россети Центр» 8-800-50-50-115, по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber или на портале светлаястрана.рф.