2020-07-08T18:52:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 9 июля 2020: болезнь подозревают у 419 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 9 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Под подозрением на коронавирус более 400 липчанПод подозрением на коронавирус более 400 липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
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За время пандемии коронавирусом заболели 4 060 жителей Липецкой области. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Об этом сообщили в этот четверг, 9 июля, в региональном оперативном штабе. Как и ранее, по количеству заболевших в регионе лидирует Липецк. Почти половина новых случаев COVID-19 приходится на областной центр - 16. В Грязинском, Тербунском и Липецком районах по 3 зараженных. В Елецком, Добровском и Лебедянском районах диагноз подтвердился у 2 человек. В Ельце, Данковском и Добринском районах по 1 новому случаю.

На лечении находятся более 1 300 липчан. У большинства жителей региона болезнь протекает в легкой форме. Коронавирус подозревают у 419 человек. Выздоровели 2 719 пациентов. Но есть и смертельные случаи. С подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли 19 липчан.

Карта очагов коронавируса в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Карта очагов коронавируса в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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