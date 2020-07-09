Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 июля 2020 года: 33 новых случая

9 Июль 2020 2020-07-09T10:38:01+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке уменьшилось. В этот четверг, 9 июля, диагноз подтвердился еще у 33 человек. Напомним, что в предыдущие 3 дня было по 34 заболевших. Большинство из них в Липецке. В областном центре выявили 16 зараженных.

По информации регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области заболели 4 093 жителя. В настоящий момент проходят лечение более 1 300 липчан. Те, у кого болезнь протекает в легкой форме, находятся дома. Остальные в больницах.

Выздоровели 2 719 пациентов. Умерли 19 человек. В минувшую среду скончался 66-летний житель Липецкого района. У него развилось острое нарушение мозгового кровообращения. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU